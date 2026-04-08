۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۶

بارش ۲۳.۷ میلی‌متری در بادله کوه؛ میامی رکورددار بارندگی شد

سمنان-مدیرکل هواشناسی استان سمنان از بارش نسبتاً شدید باران در نقاط شرقی استان طی ۲۴ساعت اخیر خبر داد وگفت: بیشترین بارش‌ها با ۲۳.۷میلی‌متر در منطقه بادله کوه و ۱۴.۵میلی‌متر در رضوان ثبت شد.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش نسبتاً شدید باران در نقاط شرقی استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: بیشترین بارش‌ها در میامی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای چهارشنبه در با سلام گزارش رضوان ۱۴.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است، تاکید کرد: در این بازه زمانی در حسین آباد کالپوش ۱۱.۶ باران باریده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به اینکه در بادله کوه ۲۳.۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، تاکید کرد: در کرنگ ۱۴.۴ میلیمتر و در افتر ۰.۳ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

مصطفوی همچنین گفت: در طول ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای چهارشنبه در شاهرود شهری ۰.۷ میلیمتر و قلعه نو خرقان ۰.۳ میلیمتر در نگارمن ۰.۲ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی از خارج شدن سامانه کم فشار بارشی از سمت شرق استان سمنان طی امروز و فردا خبر داد و افزود: در روز جمعه و شنبه کم کم جوی پایدار در اقصی نقاط استان سمنان مستقر خواهد شد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها