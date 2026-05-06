۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

رفع برخی محدودیت‌های خرید سیمان از بورس کالا

سامانه جامع تجارت از رفع برخی محدودیت‌های خرید سیمان از بورس کالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر تمامی خریداران سیمان از بورس کالا، بدون در نظر گرفتن تاریخ اخذ نقش در سامانه جامع تجارت، امکان ثبت درخواست خرید این کالا را در بورس کالا دارند.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، همچنین، الزام ارائه مجوز رسمی توسط خریداران در سامانه تجارت، به‌صورت موقت و تا اطلاع ثانوی غیرفعال شده است.

طبق آخرین وضعیت تولید در صنعت سیمان، سال گذشته ۷۵ میلیون تن سیمان در کشور تولید شد که نسبت به سال 1403 بیش از سه درصد رشد داشت اما در حوزه مصرف سیمان به دلیل رکود در صنعت ساخت‌وساز، حدود ۵ تا ۶ میلیون تن کاهش مصرف سیمان ثبت شد.

سمیه رسولی

