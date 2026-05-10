به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای، بر ضرورت تشدید نظارت و بازرسی بر بازار سیمان از سوی اتاق‌های اصناف سراسر کشور تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه تولید سیمان، هزینه‌های جانبی اعم از (مالیات ارزشا فزوده، کرایه حمل و ..) و تشدید ناترازی انرژی و به تبع آن کاهش نهاده‌های تولیدی، بروز تخلفات احتکار، گرانفروشی و عدم تعادل عرضه و تقاضای کالای سیمان، ضروری است در راستای کنترل و مدیریت بهینه بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ممانعت از سوءاستفاده سودجویان، ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان‌های ذیربط در قالب گشت‌های مشترک و اطلاع‌رسانی فراگیر و مستمر به کلیه عوامل تحت پوشش از جمله اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مرتبط، با تعامل و هم‌افزایی پایش و نظارت دقیق بر شبکه صنفی و توزیعی سیمان در دستور کار بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور قرار گیرد.

این اطلاعیه ادامه یافت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف (گرانفروشی، احتکار، امتناع از عرضه، تقلب و...) برخورد قانونی معمول و نتیجه گزارش اقدامات جهت انعکاس به مراجع ذی‌صلاح باتاق اصناف ایران ارسال شود.