پرویز امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این عملیات با وجود بارندگیهای اخیر که شرایط را برای رشد علفهای هرز مساعد کرده، با جدیت در حال پیگیری است، اظهار کرد : ۹ هزار و ۳۹۵ هکتار از این سطح به مزارع گندم و ۴۹۶ هکتار به مزارع جو اختصاص دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در اجرای این عملیات از سموم پهنبرگکش، باریکبرگکش و سموم دو منظوره استفاده شده است.
وی با اشاره به اینکه علفهای هرز میتوانند تا ۴۰ درصد خسارت به محصولات وارد کنند، خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه میزان بارندگیها در استان که از میانگین بارش سالیانه فراتر رفته، رشد این علفها تشدید شده بود.
امجدی در ادامه افزود: اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بیماریهای قارچی نیز در حال انجام است و توصیههای فنی و سموم لازم ارائه شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین در خصوص وضعیت زنگ زرد و آفت سن گندم گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مشاهده بیماری زنگ زرد و آفت سن در مزارع استان دریافت نشده است و پیشبینی میشود تا پایان فصل زراعی، مجموع مبارزه با علفهای هرز در استان از ۲۰۰ هزار هکتار فراتر رود.
