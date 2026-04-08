اراضی مغفول باید با مشارکت مردم وارد چرخه تولید کشاورزی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی، بر نقش اساسی امنیت غذایی در پایداری کشور تأکید کرد و گفت: در ادبیات راهبردی جهان، امنیت غذایی هم‌سنگ امنیت ملی تلقی می‌شود. هر کشوری که بتواند نیاز غذایی مردم خود را به‌صورت پایدار تأمین کند، در برابر فشارها و تکانه‌های خارجی از قدرت و تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهد بود. به‌ویژه در شرایط کنونی کشور، تأمین پایدار امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری ملی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی افزود: پایداری امنیت غذایی کشور باید از مسیر تقویت تولید داخلی دنبال شود. هرچه وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی کاهش یابد، قدرت مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های بیرونی نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های کمتر مورد توجه قرارگرفته در بخش کشاورزی تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم کشور که می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به افزایش تولید محصولات اساسی کمک کند، توسعه کشت دیم در اراضی مغفول است.

پژمانفر ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشور، که معادل بیش از یک‌ونیم برابر سطح فعلی اراضی دیم است، از نظر اقلیمی و فنی قابلیت تبدیل شدن به اراضی دیم را دارند. این ظرفیت می‌تواند در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، تحولی جدی در تولید محصولات اساسی کشاورزی ایجاد کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین با اشاره به آثار اقتصادی فعال‌سازی این ظرفیت گفت: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد با فعال‌سازی کشت دیم در این اراضی، تولیدات کشاورزی کشور بیش از ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و در نتیجه، ارزش واردات کالاهای اساسی کشاورزی نیز بیش از ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایطی که امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری ملی محسوب می‌شود، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی با بهره‌گیری از این ظرفیت، اراضی مغفول را در اختیار مردم قرار دهد و با بسیج امکانات، فعال‌سازی اقتصاد مردمی و هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، این اراضی را وارد چرخه تولید کرده و زمینه افزایش تولیدات کشاورزی کشور را فراهم کند.