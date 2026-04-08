  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

مدیریت در بحران با حضور در میدان معنا پیدا می‌کند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش مدیریت میدانی در شرایط بحرانی گفت: در شرایط خاص کشور، بخش کشاورزی با تکیه بر تلاش کشاورزان تأمین کالاهای اساسی را پایدار نگه می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اهمیت مدیریت در شرایط بحرانی اظهار کرد: مدیریت واقعی در زمان بحران معنا پیدا می‌کند و مدیران باید در چنین شرایطی حضوری فعال در میدان داشته باشند و مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و گذشت حدود ۴۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی افزود: با وجود این شرایط، بخش کشاورزی توانسته عملکرد قابل قبولی در تأمین و مدیریت امنیت غذایی کشور داشته باشد. این موفقیت حاصل تلاش جمعی کشاورزان، تولیدکنندگان، مدیران استانی و ملی، به‌ویژه وزیر جهاد کشاورزی و تمامی فعالان این حوزه است که اجازه ندادند روند تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی با اختلال مواجه شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان تات با تأکید بر اهمیت ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی تصریح کرد: در شرایط کنونی امکان افزایش قابل توجه سطح زیرکشت وجود ندارد، بنابراین باید با تمرکز بر افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد تولید و استفاده بهینه از منابع موجود، نیازهای کشور را تأمین و امنیت غذایی را تقویت کنیم.

گل‌محمدی تاکید کرد: توسعه فناوری‌های نوین، بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی و انتقال دانش به بخش اجرا می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید در بخش کشاورزی ایفا کند.

کد مطلب 6794995
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها