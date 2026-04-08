به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اهمیت مدیریت در شرایط بحرانی اظهار کرد: مدیریت واقعی در زمان بحران معنا پیدا می‌کند و مدیران باید در چنین شرایطی حضوری فعال در میدان داشته باشند و مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و گذشت حدود ۴۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی افزود: با وجود این شرایط، بخش کشاورزی توانسته عملکرد قابل قبولی در تأمین و مدیریت امنیت غذایی کشور داشته باشد. این موفقیت حاصل تلاش جمعی کشاورزان، تولیدکنندگان، مدیران استانی و ملی، به‌ویژه وزیر جهاد کشاورزی و تمامی فعالان این حوزه است که اجازه ندادند روند تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی با اختلال مواجه شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان تات با تأکید بر اهمیت ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی تصریح کرد: در شرایط کنونی امکان افزایش قابل توجه سطح زیرکشت وجود ندارد، بنابراین باید با تمرکز بر افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد تولید و استفاده بهینه از منابع موجود، نیازهای کشور را تأمین و امنیت غذایی را تقویت کنیم.

گل‌محمدی تاکید کرد: توسعه فناوری‌های نوین، بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی و انتقال دانش به بخش اجرا می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید در بخش کشاورزی ایفا کند.