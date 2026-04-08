به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور با اشاره به تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: امروز آسمان استان صاف گاهی کمی ابری همراه با افزایش سرعت بادهای غربی بر روی مناطق دریایی، سواحل و جزایر و پارهای از نقاط استان به ویژه بعدازظهر و شب پیش بینی میشود.
او افزود: توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در بنادر استان در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا از شدت بادهای غربی بر روی مناطق دریایی استان کاسته خواهد شد، اما نفوذ و فعالیت سامانهای بارشی در استان پیش بینی میشود و تا اوایل هفته آینده سبب افزایش ابر، رگبار بهاره باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و تلاطم دریا در استان خواهد شد.
مرضیه سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی از فردا کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه و افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا پیش بینی میشود.
