رگبار باران و احتمال رعد و برق در برخی از نقاط هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: امروز تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

او افزود: در مناطق دریایی نیز افزایش بادهای شمال غربی تا غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در نظر گرفته شود و شناورهای سبک از تردد دریایی خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از اوایل وقت فردا تا ظهر جمعه ۲۲ اسفند وزش بادهای نسبتا شدید شمال شرقی در مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و دریا مواج خواهد شد و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز در پاره‌ای نقاط شرقی و مرکزی استان و سواحل و جزایر مرکزی دور از انتظار نیست.

مرضیه سی سی پور خاطرنشان کرد: از بعدازظهر جمعه تا اواخر وقت شنبه ۲۳ اسفند افزایش سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان سبب مواج ماندن دریا خواهد شد.

او افزود: از لحاظ دمایی پایان هفته کاهش دمای کمینه در استان مورد انتظار است.