جزئیات ورود سامانه بارشی جدید به هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی‌سی پور کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا (شنبه ۶ دی ماه) در جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز، مناطق غربی و ارتفاعات استان وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق مورد انتظار است.

مرضیه سی سی پور افزود: در روزهای یکشنبه بویژه دوشنبه (۷ و ۸ دی ماه) با تقویت شرایط بارشی و گسترده شدن سیستم بارشی در سطح استان، در غالب مناطق استان (با تاکید بیشتر بر مناطق دریایی، شهرهای ساحلی و ارتفاعات استان)، رگبار باران و رعد و برق، تندباد لحظه‌ای گاه تگرگ پیش بینی می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

وی گفت: امروز و فردا خلیج فارس و تنگه هرمز دز ساعاتی با احتمال تندباد لحظه‌ای متلاطم خواهد شد. روز یکشنبه ۷ دی ماه افزایش باد جنوب شرقی در مناطق دریایی استان سبب مواج شدن دریا خواهد شد؛ و از ساعات ظهر روز دوشنبه ۸ دی ماه و روز سه شنبه ۹ دی ماه وضعیت دریا با وزش بادهای شدید جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس به تدریج تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد شد؛ بنابراین در این مدت توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد جدا خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت گیرد.

سی سی پور افزود: به لحاظ دمایی به تدریج تا اوایل هفته آینده، به دلیل افزایش رطوبت نسبی و فعالیت سامانه بارشی افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است.