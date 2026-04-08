پرونده جابجایی شرکت توسعه با رویکرد جدید/ دو گزینه برای استقرار نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از بدو تاسیس و آغاز به کار به عنوان یکی از زیر مجموعه های مهم وزارت ورزش، در مجموعه ورزشی انقلاب بود.

بعد از دو دهه و با تاکید احمد دنیا مالی وزیر ورزش، جابه جایی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در دستور کار قرار گرفت.‌ این‌ جابه جایی در راستای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری، مورد تاکید قرار گرفت تا پس از انتقال موردنظر، از محل فعلی شرکت در مجموعه ورزشی انقلاب برای طرح‌های سرمایه گذاری استفاده شود.

ورزشگاه آزادی به عنوان محل جدید شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تعیین شد. این جابه جایی که قرار بود نیمه دوم سال گذشته انجام‌ شود، اما به دلیل ادامه ساخت و ساز محل جدید، به قدری به تعویق افتاد که حمله صهیونی - آمریکایی به ایران، در کل باعث تغییر روند آن شده است.

ساختمان جدید شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی، در محل استخر آزادی و قسمت زیرین آن تعبیه شده بود، این ساختمان اما در اثر حمله به سالن دوازده هزارنفری و خسارات زیادی که به دنبال داشت، به طور کامل از بین رفته است.

با این اوصاف و با وجود ادامه شرایط جنگی در ایران، انتقال محل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از مجموعه ورزشی انقلاب همچنان در برنامه است به خصوص با لحاظ کردن شرایط خاص این مجموعه.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که دفتر محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به ورزشگاه کشوری منتقل شده و او این روزها در این ورزشگاه پیگیر جلسات کاری خود است. جابه جایی پرسنل شرکت اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده اما همچنان مورد تاکید است به خصوص که به دلیل فعالیت های شرکت در بسیاری بخش ها از جمله پرونده پیمانکاران و وضعیت مالی آنها که طبق روال باید در پایان سال مورد رسیدگی قرار می گرفت، به تعویق افتاده است.

ورزشگاه کشوری و محلی جدید در مجموعه آزادی تنها گزینه های موردنظر برای استقرار پرسنل شرت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستند اما به خاطر گستردگی جابه جایی، مشخص نیست این جابه جایی چه زمانی به نتیجه برسد.