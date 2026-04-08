قیمت رسمی دلار به بالای ۱۳۹ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در معاملات امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ایران، قیمت دلار در معاملات امروز وارد کانال ۱۳۹ هزار تومان شد و نرخ کلیه ارزها در بازار ارز تجاری نسبت به روز گذشته روندی افزایشی داشت و اغلب ارزهای اصلی در تابلوی معاملات با رشد قیمت مواجه شدند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت دلار در مرکز مبادله ایران امروز با نرخ خرید ۱۳۸ هزار و ۷۴ تومان و نرخ فروش ۱۳۹ هزار و ۳۲۸ تومان اعلام شد. این در حالی است که دلار در معاملات روز گذشته (۱۸ فروردین) با نرخ فروش ۱۳۸ هزار و ۹۳۸ تومان معامله شده بود؛ بنابراین قیمت دلار در معاملات امروز حدود ۴۰۰ تومان افزایش داشته و در آستانه تثبیت در کانال ۱۳۹ هزار تومان قرار گرفته است.

در عین حال بررسی تغییرات روزانه قیمت دلار در یک ماه گذشته نشان می‌دهد این ارز در مرکز مبادله ایران (بجز یک بازه ۲ هفته‌ای ثبات قیمتی) با نوسانات محدود اما عمدتاً در هر ۲ مسیر (ابتدا کاهشی و سپس افزایشی) حرکت کرده و طی روزهای اخیر به محدوده ۱۳۹ هزار تومان نزدیک شده است.

در مجموع، افزایش حدود ۲ هزار تومانی قیمت دلار در بازار ارز تجاری از ابتدای هفته جاری (شنبه) تاکنون پس از یک دوره ثبات نزدیک به دو هفته‌ای بیش از هر چیز به بازگشت تقاضا به بازار پس از تعطیلات نسبت داده می‌شود.

یورو نیز در معاملات امروز مرکز مبادله ایران با افزایش قیمت همراه شد و با نرخ خرید ۱۵۹ هزار و ۷۸۹ تومان و نرخ فروش ۱۶۱ هزار و ۲۴۰ تومان در تابلوی معاملات ثبت شد. این ارز در مقایسه با روز گذشته که با نرخ فروش حدود ۱۶۰ هزار و ۳۹۴ تومان معامله می‌شد، نزدیک به ۸۵۰ تومان رشد را نشان می‌دهد.

در معاملات امروز درهم امارات نیز روندی افزایشی داشت و با نرخ خرید ۳۷ هزار و ۵۹۶ تومان و نرخ فروش ۳۷ هزار و ۹۳۸ تومان معامله شد. نرخ فروش درهم در معاملات روز گذشته ۳۷ هزار و ۸۳۲ تومان بود که نشان می‌دهد این ارز حدود ۱۰۰ تومان افزایش داشته است.

در میان سایر ارزهای معامله‌شده در مرکز مبادله ایران، یوان چین با نرخ خرید ۲۰ هزار و ۱۲۴ تومان و نرخ فروش ۲۰ هزار و ۳۰۷ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته حدود ۱۲۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد. روپیه هند نیز با نرخ خرید ۱٬۴۸۶ تومان و نرخ فروش ۱٬۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد که در مقایسه با روز قبل حدود ۵ تومان رشد داشته است.

همچنین قیمت ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۶ هزار و ۳۵۱ تومان و نرخ فروش ۸۷ هزار و ۱۳۵ تومان اعلام شد که نسبت به معاملات روز گذشته حدود ۱۵۰ تومان افزایش داشته است.

در بخش دیگری از معاملات ارزی امروز، هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۱ هزار و ۸۷۲ تومان و نرخ فروش ۹۲ هزار و ۷۰۶ تومان معامله شد که نسبت به روز قبل حدود ۵۶۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد. روبل روسیه نیز با نرخ خرید ۱٬۷۶۰ تومان و نرخ فروش ۱٬۷۷۶ تومان در تابلوی معاملات قرار گرفت که در مقایسه با روز گذشته حدود ۳۰ تومان رشد داشته است.

بررسی نرخ ارز در مرکز مبادله ایران در معاملات امروز نشان می‌دهد قیمت بیشتر ارزهای مهم از جمله دلار، یورو و درهم نسبت به روز گذشته با افزایش همراه بوده و بازار رسمی ارز همچنان روند رشد تدریجی قیمت‌ها را تجربه می‌کند.

همچنین در جدول زیر، نرخ سایر ارزهای معامله‌شده در مرکز مبادله ایران بر حسب ریال شامل یوان چین، روپیه هند، ین ژاپن، وون کره جنوبی و روبل روسیه ارائه شده است.