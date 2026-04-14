علی اکبر باطبی گوینده رادیو پیام با اشاره به جغرافیای ایران و ویژگی های کشور از نظر تنوع قومیتی به خبرنگار مهر گفت: ایران، سرزمینی فراتر از مرزهای جغرافیایی است؛ جایی که تنوع اقوام و فرهنگ‌ها در رشته‌ای از عشق، تاریخ و هویت مشترک به هم گره خورده و به روایتی ماندگار از یگانگی بدل می‌شود.

وی درباره سرزمین ایران گفت: ایران سرزمین «تنوع رنگ» و یگانگی جان‌هاست. در گستره‌ اقلیم‌ها و در میان هیاهوی اقوام، آن‌چه ما را به هم می‌دوزد نه مرز خاک، که رشته‌ای نامرئی از عشق و ریشه است؛ ریشه در تاریخ کهنی که از نیاکان نیک‌اندیش و راست‌گفتار به یادگار مانده و در جان ما تپیدن گرفته است.

این گوینده با اشاره به هنر مردم ایران زمین نیز یادآور شد: از نغمه‌های دل‌انگیز مردمان این سرزمین تا شکوه معماریِ برخاسته از ذوق بی‌کرانشان، از ظرافت خوشنویسی و نگارگری تا درخشش قلم‌زنی و خاتم‌کاری، هر گوشه از این خاک، آینه‌ای‌ است از روحی واحد که در کالبدی رنگارنگ جاری است. واژگان فاخر ادیبان و شاعران، که جان را به پرواز درمی‌آورد و هنر نمایشگران، که به این واژگان حیات می‌بخشند، همه گواهی می‌دهند بر شکوه ملتی که در عین گوناگونی، یک صدا هستند.

وی درباره تعلق خاطر ایرانیان به وطن بیان کرد: ایران برای ما تنها نامی بر نقشه نیست؛ پاره‌ای از وجود ماست. تار و پود جان‌مان با نامش درآمیخته، چنان‌که در تندباد حوادث و خروش ناآرامی‌ها، نه‌تنها رهایش نمی‌کنیم، که استوارتر در آغوشش می‌گیریم.

باطبی در پایان اظهار کرد: تعالی وطن، تعالای خودمان است و آرامشش، آرامش دل‌های همه ما است و اگر روزی امواج سختی بر این سرزمین بتازد، همبستگی همه مردمان که چونان صخره‌ای استوار در برابرش خواهد ایستاد جلوه گر خواهد شد. چرا که ما فرزندان یک ریشه‌ایم؛ شاخه‌هایی پراکنده بر درختی واحد، که با هم معنا می‌گیریم و بی‌هم، هیچ هستیم.