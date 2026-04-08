۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

لزوم کاهش موجودی شعب دادگستری و تسریع در اجرای احکام در کردستان

سنندج- رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: کاهش موجودی شعب و تسریع در اجرای احکام با جدیت در دستور کار است و خدمات‌رسانی قضایی در استان حتی در شرایط خاص نیز متوقف نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی صبح چهارشنبه به همراه دادستان مرکز استان و معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از از حوزه قضایی شهرستان مریوان بازدید کرد و با حضور در دادگستری مریوان، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی قضات و کارکنان اداری به مردم قرار گرفت و نحوه ارائه خدمات قضایی را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» اظهار داشت: کاهش موجودی شعب با تمام توان در دستور کار قرار دارد و بر تسریع در روند اجرای احکام صادره نیز تأکید شده است؛ از این‌رو، رؤسای واحدهای قضایی باید نظارت جدی‌تری در این حوزه اعمال کنند.

وی با اشاره به تداوم فعالیت دستگاه قضایی در شرایط خاص افزود: خدمات‌رسانی در دادگستری استان از آغاز جنگ تحمیلی سوم متوقف نشده و کارکنان این مجموعه در تمامی بخش‌ها مشغول خدمت به مردم هستند.

در ادامه این بازدید، رئیس کل دادگستری استان از منازل سازمانی دادگستری مریوان که در حمله اخیر دشمن آمریکایی-صهیونیستی آسیب دیده است، بازدید کرد و بر لزوم تسریع در آواربرداری و ساماندهی این واحدها تأکید کرد.

حضور در مرز بین‌المللی باشماق از دیگر برنامه‌های این بازدید بود؛ جایی که وی در جریان آخرین وضعیت این مرز قرار گرفت و بر پیگیری اجرای کامل طرح ساماندهی آن توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تأکید کرد.

وی همچنین بر لزوم رصد و شناسایی شبکه‌های قاچاق و ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله با قاچاق کالا و ارز در شرایط فعلی تأکید کرد.

در این بازدید، وضعیت زیرساخت‌ها، محوطه‌سازی، دیوارکشی، کمبودها و نواقص مرز باشماق مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع مشکلات صادر شد.

همچنین مدیر پایانه مرزی باشماق مریوان گزارشی از آخرین وضعیت این مرز و آمار صادرات و واردات را به رئیس کل دادگستری استان ارائه کرد.

