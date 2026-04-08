جزئیات برگزاری اردوی تیم والیبال دختران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل فدراسیون والیبال، مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیرماه سال جاری به میزبانی ناخون راتچاسیما تایلند برگزار می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران تمرینات آماده سازی خود را برای حضور شایسته در این رقابت‌ها از روز جمعه ۲۱ فروردین با هدایت فریبا صادقی در شهر ساری آغاز می کند.

در نخستین مرحله این تمرینات دو اردوی انتخابی با حضور ۵۴ بازیکن دعوتی برگزار خواهد شد که برنامه زمان بندی و فهرست بازیکنان دعوتی هر اردو به قرار زیر است:

مرحله نخست:

ورود عصر روز جمعه ۲۱ فروردین و تمرینات روزهای ۲۲ تا ۲۵ فروردین

بازیکنان دعوتی (۲۷ بازیکن):

سانیا بحری، نیایش لاریجانی، زهرا جعفری، لنا نعالی، نازنین احد زاده، ترنم شورآبادی، دیانا افزونی، آتنا ملکی، ترنم نظری، آتوسا فاضلی، مهیاس میرزایی، کیانا شیخی زاده، ترنم معتمدی، فاطمه همایون، النا همایونی راد، حدیث علیزاده، ریحانه حسینی، باران تاجیک، طناز بهمنی، سوگند رستم پور، حنانه رضایی، تارا شکی، وانیا کمال پور، سارینا کماسی، آدرینا رستگار، النا بهرامی و نیکا کاری

مرحله دوم:

ورود عصر روز سه شنبه ۲۵ فروردین و تمرینات روزهای ۲۶ تا ۲۹ فروردین

بازیکنان دعوتی (۲۷ بازیکن):

آیدا باقرنیا، نازیلا تسلیمی، شوین عباس پور، ستایش هدایت ناصری، سلما علی محمدی، مبینا ابراهیمی، آیسا مقدم راد، نورا گنجی، ملینا غفرانی، معصومه نظری، ستایش نصر اصفهانی، آیناز بنی بوگری، مهشید کریمی، رستا مطلب، غزل عزیزی، ستایش تاری، نیایش تاری، فاطمه زهرا نارمندی، آنیسا حیدری، عسل ولی پور، یسنا نادری، یلدا کدخدایی، بیتا علیپور، رونیا گلشن پور، پرستش رادمنش، نرگس کارگرد و نیایش فروزنده