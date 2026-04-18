پیاتزا از سال آینده در اختیار تیم ملی است/ بازسازی فدراسیون شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین منظمی درباره وضعیت همکاری با پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال گفت: همانطور که مطلع هستیم قرارداد ما ۲+۲ با آقای پیاتزا بود که بر اساس آن، او شش ماه از سال در اختیار تیم ملی ایران و شش ماه دیگر در اختیار باشگاه میلانو خواهد بود. در حال حاضر نیز پیاتزا با باشگاهی در لهستان قرارداد جدیدی امضا کرده‌اند. امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم رضایت کامل از عملکرد او داشته باشیم، در اختیار تیم ما قرار می‌گیرد بر همین اساس، از ابتدای سال آینده او به طور کامل در معیت تیم ملی فعالیت خواهد کرد.

دبیر فدراسیون والیبال همچنین با اشاره به تعامل مستمر فدراسیون با سرمربی تیم ملی گفت: در این مدت به‌ویژه در ایام جنگ رئیس فدراسیون والیبال، بیش از ۱۵ تماس تصویری با پیاتزا داشته‌اند که هر یک حدود یک ساعت به طول انجامیده است. در این جلسات، موضوعاتی از جمله روند آماده‌سازی تیم ملی، برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و همچنین انتخاب بازیکنان مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفته و تمامی موارد لازم در خصوص تیم ملی والیبال کشور انجام شده است.

منظمی در ادامه درباره وضعیت برگزاری لیگ و تصمیم‌گیری‌های پیش‌رو عنوان کرد: تصمی گیری اصلی در این خصوص با هیئت‌رئیسه سازمان لیگ خواهد بود. طبیعتاً با توجه به محدودیت زمانی موجود باید دید وضعیت ناشی از جنگ تحمیلی به چه سمتی پیش خواهد رفت. پس از مشخص شدن شرایط، هیئت‌رئیسه سازمان لیگ با بررسی همه‌جانبه و استفاده از خرد جمعی، تصمیم نهایی را در خصوص ادامه یا خاتمه لیگ اتخاذ خواهد کرد.

وی همچنین در خصوص انتخاب نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا گفت: با توجه به کمبود زمان و همچنین قهرمانی این تیم در فصل گذشته و عملکرد قابل قبول آن در رقابت‌های امسال، این تیم به عنوان نماینده ایران انتخاب شد. خوشبختانه تیم فولاد سیرجان از شرایط فنی مناسبی برخوردار است و چهار تا پنج نفر از بازیکنان اصلی تیم ملی نیز در ترکیب این تیم حضور دارند که در حال حاضر در اردو به سر می‌برند. این تیم دهم اردیبهشت‌ماه راهی ترکیه خواهد شد تا یک اردوی تدارکاتی را برگزار کند و پس از آن برای حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا عازم اندونزی می‌شود. احتمال اضافه شدن یک بازیکن خارجی به ترکیب تیم نیز وجود دارد و امیدواریم نماینده کشورمان بتواند عملکردی درخور نام ایران و این باشگاه داشته باشد و به مقام شایسته‌ای دست پیدا کند.

منظمی در ادامه درباره وضعیت فدراسیون والیبال در پی آسیب‌های ناشی از جنگ اظهار داشت: فدراسیون والیبال نیز در این مدت دچار خساراتی شد، اما با اطمینان می‌گویم که این مجموعه را بازسازی خواهیم کرد و حتی بهتر از قبل آن را خواهیم ساخت. روند بازسازی آغاز شده و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد تا تیم‌های ملی بتوانند مجدداً از این امکانات استفاده کنند و برای کشور مثمرثمر باشند.

وی درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی افزود: در حال حاضر اردوهای تیم‌های ملی در شمال کشور در حال برگزاری است. از دوم فروردین‌ماه، تیم ملی والیبال ساحلی کار خود را آغاز کرده و به مسابقات اعزام شدند. همچنین از ابتدای اردیبهشت، برنامه‌های بدنسازی تیم ملی بزرگسالان آغاز می‌شود و از یازدهم اردیبهشت نیز اردوی اصلی این تیم برای حضور در لیگ ملت‌ها استارت خواهد خورد. دیدار برابر آمریکا و ژاپن در لیگ ملت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین امیدواریم در شهریورماه بتوانیم در خاک ژاپن این تیم را شکست دهیم و در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس گام مؤثری برداریم.

منظمی در خصوص برنامه اردوهای تدارکاتی تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: برای برگزاری اردوهای خارجی، در حال حاضر ترکیه به عنوان گزینه قطعی مطرح است. البته برای فاصله بین هفته‌های لیگ جهانی نیز مذاکراتی با چند کشور اروپایی انجام شده که پس از نهایی شدن، جزئیات آن اعلام خواهد شد. برنامه‌ریزی به این صورت است که پس از پایان هر هفته از مسابقات، یک اردوی تدارکاتی در اروپا برگزار کنیم تا تیم با آمادگی کامل در رقابت‌ها حاضر شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه دهم خردادماه راهی ترکیه خواهیم شد و سپس با فاصله‌ای مناسب، زودتر به محل برگزاری مسابقات اعزام می‌شویم تا بازیکنان بتوانند با شرایط آب‌وهوایی سازگار شوند. همچنین لژیونرهای تیم ملی نیز از ابتدای خردادماه در ترکیه به اردو اضافه خواهند شد.