جدال نماینده والیبال ایران با تایلند در اولین گام

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ قهرمانان زنان آسیا از ۶ تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری در کشور کره جنوبی برگزار می‌شود و تیم مهرگان نور با ترکیب بازیکنان ملی پوش والیبال زنان ایران در آن شرکت می‌کند. مرحله مقدماتی این دوره از رقابت‌ها با حضور هشت تیم از سراسر قاره آسیا در دو گروه برگزار می‌شود که تیم مهرگان نور ایران در گروه A با نماینده سوپریم تی آی پی چوئن بوری (میزبان)، ای تک تایلند و سلوه آل صباح کویت همگروه است.

مهرگان نور ساعت 19 روز یکشنبه ششم اردیبهشت در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف نماینده تایلند می‌رود و با توجه به فرمول مسابقات، در صورت شکست حریف امکان حضور در ادامه مسابقات را دارد.

تمرینات تیم مهرگان نور نماینده زنان کشورمان از روز شنبه ۲۲ فروردین در شهر ساری آغاز شده است و بازیکنان دعوتی بر اساس برنامه لی دو هی زیر نظر سرگل علیزاده تمرینات خود را شروع کردند و سپس عازم تایلند خواهند شد و لی دو هی سرمربی این تیم نیز پس از انجام هماهنگی لازم به این تیم خواهد پیوست.

شبنم علیخانی، هستی واحدی، نگار هاشمی، نگار عباسی، فاطمه خلیلی، الهه پور صالح، معصومه قدمی، آیدا ولی نژاد، زهرا صالحی، یسنا آهنکوب رو، زهرا کریمی، ریحانه کریمی، سپینود دست برجن، شقایق فراهانی و مهسا کدخدا بازیکنان حاضر در اردوی تیم مهرگان نور هستند.