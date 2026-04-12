والیبالیست همدانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان مبین زمانپور والیبالیست نوجوان همدانی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور دعوت شد.

این بازیکن مستعد که هم‌اکنون در باشگاه شهداب یزد حضور دارد، از جمله استعدادهای والیبال استان همدان به شمار می‌رود که مسیر رشد و پرورش خود را در آکادمی سروقامتان همدان طی کرده است.

دعوت این والیبالیست به اردوی تیم ملی نوجوانان، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی والیبال استان همدان در معرفی استعدادهای برتر به سطح ملی است.

هیئت والیبال استان همدان ضمن تبریک این موفقیت به مبین زمانپور، خانواده وی و جامعه والیبال استان، برای این ورزشکار در مسیر پیش‌رو و حضور موفق در جمع ملی‌پوشان آرزوی موفقیت می‌کند.