جراحت شدید نایب رئیس فدراسیون جودو در حملات آمریکایی - صهیونی

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز قبل از این که آمریکا شروط ۱۰ گانه ایران را بپذیرد و آتش بس دو هفته‌ای برقرار شود، رژیم صهیونیستی در اقدامی وحشیانه تعدادی از پل‌های ارتباطی کشور را تخریب کرد.

یکی از این تونل‌ها در بزرگراه بروجرد به خرم آباد قرار داشت که مورد اصابت موشک‌های این رژیم غاصب قرار گرفت. در این حمله اتوبوسی که مریم بهاروند نایب رئیس فدراسیون جودو با آن از خرم آباد عازم تهران بود در هنگام عبور از تونل مورد اصابت قرار گرفت.

به دنبال این اتفاق مریم بهاروند از ناحیه ریه و کمر دچار جرات شدید شد و به بیمارستانی در خرم آباد منتقل و در بخش مراقبت های ویژه بستری شد.

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو از لحظه وقوع این اتفاق ناگوار پیگیر وضعیت جسمانی و اقدامات درمانی نایب رئیس فدراسیون شد و در هماهنگی با فدراسیون پزشکی - ورزشی اقدامات لازم را انجام داده است.