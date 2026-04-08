حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به برقراری آتش‌بس موقت و تسلیم دشمن در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران، گفت: چند عامل باعث شکست آمریکایی‌ها در جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه در برابر ایران شد. یکی از این عوامل، توکل مردم ایران است که نباید نقش دعا و تضرع در این میان نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: دومین عامل این بود که ملت ایران همه به صحنه آمدند و این حضور خیابانی در دل دشمن وحشت ایجاد کرد. سومین عامل مجاهدت‌های مجاهدان عزیز ما بود که با فداکاری و ایثارگرانه در میدان نبرد حضور داشتند. این سه عامل باید همچنان حفظ شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنوز جنگ تمام نشده است و مبنای گفتگو و مذاکره در پاکستان درباره شروط ایران است. پس ما اراده خود را به دشمن تحمیل کردیم و آنان مجبور شدند مبنای مذاکرات ایران را بپذیرند. ما در حال رصد کردن شرایط هستیم و چشم‌مان هم به میدان و هم به خیابان است. میدان و خیابان را رها نخواهیم کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در وهله اول نباید تنگه هرمز را رها کنیم. به محض اینکه در قدم اول دشمن بفهمد که ما عقب‌نشینی کردیم، بر ما پیروز خواهد شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، رها کردن خیابان، از پشت خنجر خوردن است. بنابراین، باید خیابان و میدان را حفظ کنیم و از دشمن غافل نباشیم. دشمن کینه‌توز، فریبکار، شیاد و دروغگو است و سه مولفه‌ای که باعث پیروزی ما شد، باید لحظه به لحظه تقویت شود. اگر این‌ها تقویت شوند، می‌توانیم در مذاکرات، شروط خود را به صورت نهایی عملیاتی کنیم، اما اگر در این سه قسمت خدای نکرده تعلل کنیم، دشمن از غفلت ما استفاده کرده و ممکن است ضربه بزند.

سلیمی اظهار کرد: بنابراین، مردم ما باید هوشیارانه در میدان و خیابان حضور داشته باشند. ما دشمن را رها نخواهیم کرد تا زمانی که پیروزی نهایی را جشن بگیریم.

وی در ادامه درباره ناکامی و شکست ضدانقلاب در دستیابی به اهدافش، گفت: ضد انقلاب از نظر روانی فروپاشید و از چند جهت شکست خورد. آن‌ها فهمیدند نمی‌توانند با حرف‌های فریبنده مردم را فریب دهند و با خود همراه کنند.

سلیمی ادامه داد: ضد انقلاب تصور می‌کرد با تکیه بر آمریکا می‌تواند پیروز شود، اما ملت ایران به خداوند تکیه کرد و توانست آنها را شکست دهد. ملت ایران همچنان در خیابان‌ها خواهند بود و نیروهای مسلح هم با هوشیاری، میدان را رصد می‌کنند و اجازه نخواهند داد که کسانی که ترامپ به آن‌ها اسلحه رسانده، وارد خیابان‌ها شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ما تا اینجا حماسه آفریدند. باید این حماسه را ادامه دهند تا ریشه آخرین جریانات فساد را از کشور برکنند. ضدانقلاب امروز از همیشه شکست خورده‌تر و بی‌آبروتر است. مردم فهمیدند که این‌ها چقدر بی‌وطن و مزدور هستند. این باید برای همه روشن شود که آمریکا به هیچ‌کس وفا نکرده و نخواهد کرد. در هر حال، ضدانقلاب سیلی محکمی از ملت ایران خورد و این شکست را به راحتی از یاد نخواهند برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران کشور بزرگ و مقتدری است، چرا که در یک زمان با چند جبهه جنگید؛ با آمریکا، اسرائیل کشورهای مزدور منطقه و ضد انقلاب. این بسیار حائز اهمیت است که یک ملت بتواند در چند جبهه همزمان بجنگد و پیروز شود.