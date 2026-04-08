به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو نوجوانان جهان از روز ۲۳ تا ۲۸ فروردین به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و تیم نوجوانان ایران نیز روز چهارشنبه راهی این کشور شد تا برای کسب عنوان قهرمانی مبارزه کند.

نیلوفر صفریان با اشاره به آخرین وضعیت تیم تکواندو نوجوانان ایران به خبرنگار مهر گفت: اردوی تیم ملی نوجوانان پس از برگزاری رقابت های قهرمانی آزاد کشوری و راهیابی برترین ها، ابتدا در تهران پیگیری شد و نهایتا ترکیب تیم در مرحله نهایی انتخابی مشخص شد.

وی ادامه داد: بعد از تهران دور جدید تمرینات به گیلان منتقل شد که اردوی بسیار خوبی بود و جا دارد از رئیس هیئت تکواندو گیلان بابت برگزاری این اردوی منظم و بسیار خوب تشکر کرد.

سرمربی تیم تکواندو دختران ایران ادامه داد: بازیکنان باغیرتی در اختیار داریم که می توانند در شرایط سخت اتفاقات خوبی را رقم بزنند.

وی در پایان گفت: سعی کردیم از لحاظ جسمانی و روحی بازیکنان را در سطح ایده آلی قرار دهیم تا بتوانند به موفقیت مدنظر در تاشکند دست یابند و امیدواریم این امر محقق گردد.