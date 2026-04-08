به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که کشور در پی حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی با شرایطی خاص و حساس مواجه شده، جلوههای کمنظیری از همدلی، ایستادگی و همراهی مردم در نقاط مختلف ایران شکل گرفته است؛ صحنههایی که هر کدام روایتگر روح مقاومت و عشق به وطن هستند.
در همین راستا، پویش مردمی «روایت شبهای فتح» با هدف ثبت و ماندگار کردن این لحظات تاریخی، از عموم مردم دعوت کرده است تا روایتهای خود از شبهای مقاومت و پیروزی ایران را به اشتراک بگذارند.
بر اساس این فراخوان، علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالب عکس، فیلمهای کوتاه (حداکثر ۶۰ ثانیه) یا نوشتههایی کوتاه (حداکثر ۲۰۰ کلمه) از طریق پیامرسان «بله» به شناسه @ravayatshfath ارسال کنند.
این روایتها میتواند بازتابی از جلوههای همبستگی، ایمان، ایثار و عشق به ایران در روزهای سخت و سرنوشتساز باشد.
هدف این پویش که با همکاری فرهنگسرای اشراق و مدیریت امور کتابخانههای سازمان فرهنگی هنری برگزار میشود، ثبت خاطراتی است که برای آیندگان به یادگار بماند؛ لحظاتی از کنار هم بودن مردم، حمایت از یکدیگر و ایستادن پای ایران.
گفتنی است آثار ارسالی پس از بررسی، در کانال «روایت شبهای فتح» به نشانی @revayat_sh_fath منتشر خواهد شد تا صدای مردم در این روزها شنیده و ماندگار شود.
این پویش مردمی تلاشی است برای روایت حقیقت روزهایی که مردم ایران، همزمان با سوگواری و تحمل سختیها، بار دیگر همبستگی و وفاداری خود را به کشورشان به نمایش گذاشتند.
