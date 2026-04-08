باران امید در خراسان جنوبی؛ زمین تشنه نفس کشید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: خراسان جنوبی، دیار همیشگی آفتاب و مهتاب که روزگاری طولانی، سایه سنگین خشکسالی را بر تار و پود تاریخ کهن خود حس میکرد، اکنون ترنم زندگی را از نمنم باران میشنود.
سالها بود که عطش زمین، دشتهای استان را در خود فشرده و نفس حیات را به شماره انداخته بود. بیبارانی، امید را از دل کشاورزان ربود و کویر، تشنهتر از همیشه، سر بر آستانه نیستی نهاده بود.
اما در فروردین ماه امسال آسمان بهاری شد و باران رحمتش را بر این خاک تشنه نازل کرد. باران، چون مژدهای الهی، جان تشنه دشتها را تازه و زمین خفته را بیدار کرد. نوای زندگی، در سازههای آبخیزداری استان پیچید.
سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، از جمع شدن حجم عظیم از آب، حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب، در این سازهها خبر داد، حجمی که نویدبخش بازگشت امید و حیات به این سرزمین کهنسال است.
اگرچه هنوز سدها لبریز نشدهاند و در دل خود، فضایی برای ذخیرهسازی بیشتر دارند، اما امید کویرنشینان هنوز زنده است.
این باران، مژدهای دلنشین برای کشاورزان این دیار است. دشتها و بیابانها، که پیش از این جامههای کویری بر تن داشتند، اکنون غرق در شکوفه و سبزه شدهاند و آوای پرندگان، سرودی برای زندگی و طراوت است.
بیم و امید سدهای استان
مدیرعامل آب منطقهای خراسان جنوبی از آمادگی کامل سدها برای مواجهه با سیلابهای احتمالی خبر داد و گفت: ظرفیت کلی سدهای استان ۷۵ میلیون متر مکعب است که در حال حاضر ۱۴.۲ میلیون متر مکعب آب در آنها ذخیره شده است.
عباس سارانی با اشاره به اینکه حجم مخازن سدها ۸۰ درصد خالی است، اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب ورودی آب به سدها ثبت شده است.
وی افزود: بارشها بیشتر در حوزه سازههای منابع طبیعی بوده و آمادگی سدها برای سیلابهای احتمالی و شرایط سدها پایدار است.
مدیرعامل آب منطقهای خراسان جنوبی در پایان تاکید کرد: با وجود ذخیره ۱۴.۲ میلیون متر مکعبی آب در سدها، همچنان ۸۰ درصد از ظرفیت مخازن خالی مانده است.
رونق در سازههای آبخیزدلری
مهدی کرباسچی، سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی هم در گفتگو با مهر اظهار کرد: میزان ذخیرهسازی روانآب در ۴۵۰ سازه آبخیزداری استان، ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۳ برابری را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه شهرستان فردوس با چهار میلیون متر مکعب بیشترین حجم ذخیرهسازی را داشته است، افزود: پس از فردوس، شهرستانهای بیرجند با سه میلیون متر مکعب، خوسف با دو میلیون متر مکعب و نهبندان با یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب در رتبههای بعدی قرار دارند.
کرباسچی ادامه داد: در حال حاضر دو هزار و ۴۰۰ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی وجود دارد که ظرفیت کل آبگیری این سازهها ۸۶ میلیون متر مکعب است.
سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی با اقلیم خشک و نیمهخشک همواره با چالش کمآبی روبروست، بیان کرد: اجرای پروژههای آبخیزداری از اولویتهای مهم برای مدیریت منابع آبی و پایداری کشاورزی در این منطقه محسوب میشود.
افزایش بارندگیها
نخعی، مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میانگین بارندگی ها در استان از ابتدای فصل زراعی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶ درصد و نسبت به میانگین مدت مشابه در بلند مدت ۲۶ درصد افزایش داشته است.
جواد نخعی با بیان اینکه از ابتدای سال زراعی جاری ( مهرماه ۱۴۰۴) تاکنون میانگین بارندگی در خراسان جنوبی ۱۲۰ میلی متر بوده است، افزود: این در حالی است که میانگین بارندگی در مدت مشابه سال قبل ۶۴.۶ میلی متر بوده است و در بلند مدت میانگین بارندگی در مدت مشابه در خراسان جنوبی ۹۵ میلی متر بوده است.
خسارت ۲۰ میلیارد ریالی بارندگی به تاسیسات آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی هم از وارد شدن خسارت به تاسیسات آبرسانی استان بر اثر بارندگیهای اخیر خبر داد و افزود: بارشهای شدید و وقوع رعد و برق طی روزهای گذشته موجب آسیب به بخشی از زیرساختهای آبی استان شده است.
به گفته حسین توکلی، این خسارات عمدتاً ناشی از روانابهای سطحی و صاعقه بوده و مواردی همچون سوختگی پمپ تعدادی از چاهها و ایستگاههای پمپاژ، تخریب راههای دسترسی به تاسیسات، آبشستگی خطوط انتقال، و آسیب به تابلوهای برق و سامانههای تلهمتری در برخی شهرها را شامل میشود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت در شهرستانهای قاینات و زیرکوه به ثبت رسیده، افزود: برآورد اولیه حاکی از وارد شدن حدود ۲۰ میلیارد ریال خسارت است.
توکلی ادامه داد: با وجود هشدارهای هواشناسی و اقداماتی که پیش از بارشها در سطح امورها انجام شد، میزان خسارات زمینی به شکل قابلتوجهی کاهش یافت و عمده آسیبها مربوط به صاعقه و تجهیزات برقی بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: عملیات ترمیم و بازسازی تاسیسات آسیبدیده در حال انجام است و تلاش میشود هرچه سریعتر مشکلات ایجادشده برطرف شود.
آن روی سکه باران ها
اگرچه بارندگیهای اخیر نویدبخش روزهایی پربار برای کشاورزان و دشتهای تشنه بود،اما همانند هر پدیده طبیعی گستردهای، پیامدهایی جزئی نیز برای زیرساختها بر جای گذاشت. شدت بارشها در برخی مناطق سبب شد تا بخشهایی از راههای ارتباطی و تأسیسات شهری اندکی تحت فشار قرار گیرند.
میتوان گفت این بارندگیها در مجموع برکتی فراگیر بودند. برکتی که در کنار دستاوردهایش، تنها یادآوری کوچکی از ضرورت مراقبت بیشتر از زیرساختها را نیز گوشزد کرد، تا در آینده آمادهتر و مقاومتر ظاهر شویم.
اکنون باران، پس از سالها چشمانتظاری، بار دیگر امید را در رگهای زمین جاری کرده است. خراسان جنوبی این روزها گواهی زنده است بر اینکه طبیعت، هرچند دیر، اما همیشه راهی برای بخشیدن زندگی مییابد.
