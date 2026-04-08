برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد بارانی، جزئیات مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد و اظهار داشت: مراسم اصلی در شبهای پنجشنبه و جمعه در میدان مرکزی رودان برگزار میشود و مردم مومن رودان را به حضور پرشور دعوت میکنیم.
امام جمعه رودان افزود: روز جمعه، دسته های هیئتهای مذهبی از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از نقاط مختلف شهر به سمت مسجد میرکمال الدین انجام خواهد شد و در تمام مساجد شهرستان نیز برنامههای ویژهای تدارک دیده شده است.
بارانی این مراسمها را فرصتی برای تجدید بیعت با ولایت فقیه دانست و تأکید کرد: حضور گسترده مردم، وحدت و بصیرت امت را در برابر توطئههای دشمنان نشان خواهد داد.
