۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب در رودان

رودان-امام جمعه رودان، از برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید در روز پنجشنبه و شب جمعه در میدان مرکزی رودان، خبر داد و جزئیات مراسم را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی، جزئیات مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد و اظهار داشت: مراسم اصلی در شب‌های پنجشنبه و جمعه در میدان مرکزی رودان برگزار می‌شود و مردم مومن رودان را به حضور پرشور دعوت می‌کنیم.

امام جمعه رودان افزود: روز جمعه، دسته های هیئت‌های مذهبی از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از نقاط مختلف شهر به سمت مسجد میرکمال الدین انجام خواهد شد و در تمام مساجد شهرستان نیز برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده است.

بارانی این مراسم‌ها را فرصتی برای تجدید بیعت با ولایت فقیه دانست و تأکید کرد: حضور گسترده مردم، وحدت و بصیرت امت را در برابر توطئه‌های دشمنان نشان خواهد داد.

