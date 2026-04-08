مراسم «چهل شمع ماتم در سوگ پدر امت» در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم «چهل شمعِ ماتم در سوگ پدر امت» به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب قائد امت«آیت الله سید علی خامنه‌ای» با حضور بانوان در حسینیه امام خمینی همدان برگزار شد.

ظهر چهارشنبه شهر همدان شاهد برگزاری باشکوه آیین بزرگداشت چهلمین روز عروج ملکوتی جمعی از شهدای گرانقدر و همچنین یادبود شهدای سرافراز جنگ رمضان بود. این مراسم معنوی که با حضور پرشور و گسترده بانوان از اقشار مختلف جامعه، از کودکان تا سالخوردگان، در حسینیه امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد، جلوه‌ای از دلدادگی و ارادت ملت ایران به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و رهبرانش بود.

در این گردهمایی باشکوه، فضای حسینیه امام خمینی (ره) با حضور پرشور خواهران مؤمن و انقلابی، از یاد شهدا عطرآگین شده بود. بانوان همدانی، از نسل‌های گوناگون، با حضور خود در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و سومین رهبر انقلاب و همچنین با یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان تجدید پیمان کردند.

این گردهمایی فرصتی مغتنم برای تبیین و یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام و گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بود.

حاضران در این مراسم، با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، ارادت قلبی خود را به مقام شامخ شهدا ابراز داشتند و با شرکت در این آیین، بر پیمان ناگسستنی خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبری، مهر تأیید زدند.