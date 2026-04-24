امام جمعه رودان: مسئولین دقت بیشتری در جلب اعتماد مردم داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به آیات قرآن و احادیث اهل بیت(ع) به تبیین جایگاه ولایت به عنوان بزرگ‌ترین نعمت الهی پرداخت و بر لزوم شکرگزاری عملی از این نعمت با تبعیت از امام و ولی فقیه تأکید کرد.

امام جمعه رودان در بخش نخست سخنان خود با استناد به آیه «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ» اظهار داشت: خدای متعال در این آیه بر نعمت ویژه‌ای تأکید دارد که باید عظمت آن را شناخت و شکر آن را به جا آورد.

وی با نقل حدیثی از امام رضا(ع) افزود: در دنیا هیچ نعمت حقیقی و اصیلی وجود ندارد؛ آن نعمت حقیقی، ولایت و محبت ما اهل بیت است.

حجت‌الاسلام بارانی ادامه داد: ولایت و امامت نعمت است زیرا امام چراغ هدایت و باب الله و صراط مستقیم است. اگر به امام نرسیم، دچار ضلالت می‌شویم و راه بندگی و شکر خدای متعال بسته می‌شود. در روایت آمده که همه علوم به امیرالمؤمنین(ع) داده شده و ایشان باب مدینه العلم هستند؛ راه رسیدن به معرفت الله از این باب می‌گذرد.

امام جمعه رودان شکر واقعی را عبادت خدا دانست و خاطرنشان کرد: شکر واقعی یعنی از او بگیریم و به او برگردانیم و این ممکن نیست مگر از راه ولایت امام. از امام رضا(ع) نقل شده که شرط اصلی اقامه توحید با شرایطش، پذیرش ولایت امام معصوم است؛ بنابراین اگر این نعمت را شکر کنیم، شکر همه نعمت‌ها را به جا آورده‌ایم و اگر کفران کنیم، گویا همه نعمت‌ها را ناسپاسی کرده‌ایم.

وی با تقدیر از ملت ایران گفت: درود بر شما مردم عزیز؛ ملت ما پیغمبر و امیرالمؤمنین را ندیدند اما جانانه پای نائب امام ایستادند. شما امروز با انقلاب اسلامی بیعت می‌کنید و تجدید بیعت شما با امام و رهبری، در حقیقت بیعت با پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و امام زمان(عج) است.

امام جمعه رودان با اشاره به حضور میلیونی مردم در تجمعات اخیر در سراسر کشور تصریح کرد: ملت ایران امروز در تاریخ اسلام سربلند است که اینگونه پای ولایت ایستاده است. وقتی یک خانواده شهید، فرزند خود را تقدیم انقلاب می‌کند و می‌گوید «فدای سر ولایت»، این نشانه قدرشناسی و فهم عظمت نعمت ولایت است.

مقایسه امروز با روزهای اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰

حجت‌الاسلام بارانی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه شرایط کنونی با شهریور ۱۳۲۰ پرداخت و اظهار داشت: در آن دوران، ایران در دیدگاه ابرقدرت‌ها پل پیروزی و هدف چپاول بود؛ ارتش وقت بدون هیچ مقاومتی فرو ریخت، اشغالگران تا تهران آمدند و شاه کشور را با تحقیر تبعید کردند. اما امروز، ملت ایران با بصیرت و رهبری داهیانه، در برابر قلدران و ابرقدرت‌ها ایستاده است. دلیل این تفاوت، وجود رهبری است که مردم به صدق گفتارش ایمان دارند.

وی با درود بر رهبر معظم انقلاب و شهدا، تأکید کرد: یک طرف ماجرا، رهبرانی هستند که با شهادت خود ثابت کردند معرکه را خالی نمی‌کنند و طرف دیگر، امتی باشکوه و بصیر است که سمت درست تاریخ را شناخته و مردانه در کنار رهبر خود ایستاده است.

هشدار درباره ویروس بدبینی و لزوم اعتماد ملی

امام جمعه رودان در ادامه با هشدار نسبت به توطئه دشمن برای ایجاد بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولان گفت: مهم‌ترین نکته برای حفظ این حرکت معجزه‌گونه، دقت در حفظ سرمایه اعتماد ملی است. دشمن از گذشته تا امروز شدیداً دنبال تفرقه‌افکنی و حاکم کردن بدبینی بین مردم و مسئولین است. به بهانه‌هایی مثل عدالت‌طلبی، مطالبه‌گری، افشاگری و انقلابی‌گری می‌خواهد بذر بدبینی را بپاشد.

وی افزود: انتقاد کردن اشکالی ندارد و گاهی واجب است، اما نباید به گونه‌ای انتقاد کنیم که طرف مقابل بگوید «دیگر چیزی از مسئولین باقی نمانده». از طرف دیگر، انتظار می‌رود مسئولین برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن، دقت بیشتری در جلب اعتماد مردم داشته باشند و تا جایی که به اسرار نظامی و امنیتی مربوط نمی‌شود، مردم را در جریان امور قرار دهند و با شفافیت گفتگو کنند.

لزوم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد مذاکرات

امام جمعه رودان با اشاره به مسئله مذاکرات و بدبینی به حق مردم نسبت به آن، خاطرنشان کرد: در ایام برجام نافرجام و دو مذاکره اخیر، دشمن میز مذاکره را منفجر کرد و وسط مذاکرات حمله نظامی انجام داد. مردم حق دارند بدبین باشند. اما در جایی که آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، رسانه‌های معاند و میانجی‌گران از موضوعی خبر دارند، دیگر معنا ندارد که مردم آن را از زبان دشمن بشنوند. اطلاع‌رسانی در مورد مسائل حساس باید شفاف باشد تا زمینه سوءاستفاده دشمن بسته شود.

وی به توییت اخیر وزیر امور خارجه درباره تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: چرا باید فضایی ایجاد کنیم که بعد از آن دشمن موج‌سواری کند؟ لازم است سریع و شفاف با مردم حرف بزنیم و مطالب را بازگو کنیم.

هشدار درباره دروغ‌پردازی‌های ترامپ

حجت‌الاسلام بارانی در پایان با اشاره به دروغ‌پردازی‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا اظهار داشت: ترامپ بزرگترین دروغگوی تاریخ سیاست است. روزنامه واشنگتن پست بیش از ۳۰ هزار دروغ از او در دوره قبلی ریاست‌جمهوری‌اش ثبت کرده است؛ یعنی روزانه حدود ۲۱ دروغ. وبگاه آمریکایی «فکچوئال» نیز نوشته که تنها ۳ درصد از حرف‌های ترامپ درست است.

وی با اشاره به دروغ‌های ترامپ درباره جنگ غزه و ادعای ترور لایه‌های رهبری جمهوری اسلامی تصریح کرد: نباید هر حرف و توییت یک آدم بی‌کاره نشسته در کاخ سفید را بهانه تصمیم‌گیری مسئولان خودمان قرار دهیم. حاکمان ما مثل امام شهید و فرماندهان شهید هستند؛ پای کار ایستاده‌اند و با اقتدار از انقلاب و نظام دفاع می‌کنند.