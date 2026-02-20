امام جمعه رودان: خلیج فارس گورستان متجاوزان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه رودان اظهار کرد: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست بلکه پایگاه همدلی، خدمترسانی و رسیدگی به امور محرومان است و باید در ماه مبارک رمضان این سیره نبوی بیش از پیش احیا شود.
وی با دعوت از مردم برای برپایی افطاریهای ساده در مساجد افزود: خانوادهها در مساجد دور هم جمع شوند و با سفرههای ساده اما پربرکت، سنت پیامبر اکرم(ص) را زنده کنند. مساجدی که این سنت حسنه را ندارند با همت اهالی محل برای اجرای آن اقدام کنند.
امام جمعه رودان شناسایی فقرای هر محله و تهیه بستههای معیشتی با محوریت مسجد را ضروری دانست و تصریح کرد: حتی اگر یک بسته معیشتی هم آماده شود، همان کار کوچک منشأ برکت الهی خواهد بود. تجربه نشان داده اقدامات اندک اما مخلصانه، زمینهساز گسترش خدمات و نزول برکات الهی میشود.
بارانی همچنین بر حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، کمک به درمان بیماران نیازمند و تسویه بدهی محرومان در مغازهها تأکید کرد و گفت: مردم هر محله میتوانند با همافزایی و تعامل با مؤسسات خیریه از جمله مؤسسه «محکم» و نهادهای حمایتی، مشکلات نیازمندان را کاهش دهند.
وی با اشاره به تحولات بینالمللی و تهدیدهای اخیر آمریکا، تصریح کرد: عربدهکشیهای رئیسجمهور آمریکا نشاندهنده افول این کشور است و این قلدریها در برابر ملت ایران خریداری ندارد.
امام جمعه رودان با بیان اینکه ملت ایران در مسیر استقلال و پیشرفت با کسی شوخی ندارد، گفت: تجربههای تاریخی از جمله شکستهای آمریکا در منطقه و مقاومت ملتها نشان میدهد هر کس در برابر استکبار ایستادگی کند، پیروز خواهد بود.
بارانی افزود: دشمنان باید از تاریخ درس بگیرند و بدانند هرگونه خطای محاسباتی برای آنان هزینهساز خواهد بود و در صورت هرگونه شرارت، پاسخ ملت ایران قاطع خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مسئولان صدا و سیما و فرماندار رودان برای پیگیری و رفع مشکل فرستنده تلویزیونی در این منطقه، گفت: با همکاری صورتگرفته، فرستنده جدید و قویتری در سطح شهر نصب خواهد شد.
امام جمعه رودان همچنین از آغاز جمعآوری کمکهای مردمی برای احداث مصلای نماز جمعه خبر داد و بیان کرد: این پروژه که نزدیک به ۲۰ سال معطل مانده، با همت مردم و مسئولان و از طریق نذورات و کمکهای مردمی تکمیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ستاد نماز جمعه از این هفته آماده دریافت کمکهای مردمی است و امیدواریم با همراهی مردم مؤمن رودان، عملیات اجرایی این پروژه هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
