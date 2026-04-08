به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه های اربعین شهادت امام شهید، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رض) و دیگر فرماندهان نظامی و مقامات کشوری همچنین شهدای مظلوم ایران اسلامی شامگاه چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

این مراسم به نوعی برنامه ریزی شده که ابتدا مردم بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد در سخنرانی های تبیینی و مدیحه سرایی مداحان حاضر باشند سپس دسته های عزاداری وسوگواری به سمت میادین اصلی شهرها و میعادگاه ۴۰ روزه اجتماعات مردمی حرکت نمایند و در نهایت مردم مقتدر استان سمنان در اجتماع اقتدار و صلابت، یاد امام شهید را گرامی بدارند.

این مراسم قرار است به مدت سه شب در تمام هشت شهرستان استان سمنان برگزار شود و دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی و عموم مردم متدین و ولایی شهرستان های استان سمنان در آن حضور چشم گیری خواهند داشت.

امشب چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ مراسم محوری در سمنان برگزار خواهد شد عزاداری اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی به صورت پیمایش اقتدار و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای خواهد بود.

این مراسم قرار است ساعت ۲۰ امشب آغاز شود همچنین باید تاکید کرد که این مراسم از میدان مشاهیر به سمت میدان سعدی و سپس معراج الشهدای مکان همیشگی تجمعات ۴۰ روز اخیر مردم متدین سمنان برگزار خواهد شد. از سوی دیگر باید این را هم گفت که مراسم تبیین نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی با سخنرانی حجت الاسلام سید مهدی بهشتی عضو اندیشکده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صبح امروز در سمنان برگزار شد.

در شاهرود سه مراسم محوری برگزار خواهد شد نخست در مسجد غربا سخنرانی تبیینی و سوگواری و مدیحه سرایی برای اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می شود سپس هیئت عزاداری و سینه زنی دسته سوگواری از مسجد غربای شاهرود ساعت ۲۰:۳۰ به سمت میدان امام (ره) راه خواهد افتاد و همزمان هیئت عزاداری بانوان ولایی و انقلابی شاهرود نیز از ساعت ۲۰:۳۰ پیمایش سوگوارانه خود را از کانون بسیج تا میدان امام (ره) خواهند داشت در نهایت آحاد مردم شاهرود در اجتماع بزرگ اقتدار ملت قهرمان ایران به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ رمضان عزاداری کرده و با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت خواهند کرد.

ویژه برنامه های شب اربعین سیدالشهداء انقلاب اسلامی در عصر غیبت «قائد الشهید امام خامنه ای» در مهدیشهر ساعت ۲۰:۳۰ امشب در اجتماع بزرگ اقتدار ملت ایران اسلامی و با حجت الاسلام عین الکمال برگزار خواهد شد. از ساعتی قبل نیز دسته های عزاداری شهرستان گرمسار از مسجد صاحب الزمان(عج) به سمت میدان امام رضا(ع) در حرکت خواهند بود و مردم متدین و ولایی شهرستان مهدیشهر به این دسته های عزاداری خواهند پیوست.

در دامغان دسته های عزاداری از حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) به سمت امامزادگان جعفر و محمد(ع) ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد سپس در این مکان، شاهد برگزاری اجتماع عزاداران خواهیم بود حجت الاسلام حجازی مهمان ویژه این مراسم از لبنان خواهند بود و رئیس بسیج مداحان کشور مداحی این مراسم را برعهده داشت. هیئت های عزاداری شهری و روستایی در این مراسم بزرگ نقش آفرینی خواهند کرد.

در گرمسار و آرادان نیز ویژه برنامه سوگواری اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی امشب ساعت ۲۰ در اجتماع مردم انقلابی این دو شهرستان برگزار خواهد شد و ساعتی قبل از این مراسم نیز دسته های عزاداری و سوگواری به سمت میعادگاه مردم ولایی این دو شهرستان حرکت خواهند کرد. این مراسم با حضور هیئت های مذهبی و مداحی مداحان رنگ و بوی ویژه ای خواهد گرفت.

همچنین در میامی هم ویژه برنامه ای تحت عنوان اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی ساعت ۲۰ امشب با سینه زنی و دسته زنجیر زنی عزاداران و سوگواران همراه خواهد شد و مردم در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ رمضان عزاداری خواهند کرد همچنین امروز صبح نیز در این سه شهرستان مانند دیگر نقاط استان سمنان رژه موتوری و خودرویی اقتدار و صلابت ایران اسلامی و قدردانی از دستگاه دیپلماسی کشورمان برگزار شد.

در دیگر نقاط استان سمنان نیز از شامگاه چهارشنبه تا شامگاه جمعه مراسم ویژه اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای انقلاب در جنگ رمضان همچنین مردم مظلوم اما مقاوم ایران اسلامی برگزار و هیئت های مذهبی به اجرای برنامه خواهند پرداخت. این مراسم همچنین نمادی از تجدید بیعت دوباره مردم متدین و ولایتمدار دیار سه هزار شهید استان سمنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای نیز خواهد بود.