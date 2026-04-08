حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت، مجموعه‌ای از برنامه‌های سوگواری، عزاداری و راهپیمایی مردمی از روز چهارشنبه ۱۹ فروردین تا جمعه ۲۱ فروردین در سطح استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: در روز چهارشنبه که مصادف با چهلمین شب شهادت رهبر انقلاب است، مراسم سوگواری، عزاداری، ذکر مصیبت و تلاوت قرآن کریم همزمان با نماز مغرب و عشا در تمامی مساجد استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: مراسم محوری این شب در شهر کرمانشاه ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم از میدان آیت‌الله جلیلی به سمت میدان غدیر برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام عبدی ادامه داد: در روز پنج‌شنبه نیز برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن ساعت ۹:۳۰ صبح دسته‌جات عزاداری از میدان انقلاب (شهرداری سابق) به سمت مسجد جامع کرمانشاه حرکت کرده و تجمع، عزاداری و سخنرانی در مقابل مسجد جامع برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین در شامگاه پنج‌شنبه ساعت ۲۱ تجمع و راهپیمایی مردمی از میدان فردوسی به سمت میدان آیت‌الله کاشانی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روز جمعه نیز پیش از برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلاهای سراسر کشور، مراسم تلاوت قرآن و گرامی‌داشت رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام عبدی در پایان گفت: پس از اقامه نماز جمعه نیز راهپیمایی سراسری مردم در محکومیت جنایات دشمنان و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.