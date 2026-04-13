۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

مراسم دسته عزاداری امام صادق(ع) در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - همزمان با سالروز شهادت امام صادق(ع)، دسته عزاداری با حضور مردم کرمانشاه سه‌شنبه ۲۵ فروردین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، مراسم عزاداری و سوگواری با حضور اقشار مختلف مردم در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام منتشرشده، این مراسم همراه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امام سید علی خامنه‌ای (ره) برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌های شاخص مذهبی در سطح شهر به شمار می‌رود.

این دسته عزاداری روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در آن به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

محل آغاز این مراسم میدان انقلاب اسلامی اعلام شده و مسیر حرکت به سمت مسجد جامع در نظر گرفته شده است.

پیش‌بینی می‌شود این مراسم با حضور گسترده شهروندان و هیئات مذهبی برگزار شده و جلوه‌ای از ارادت مردم به اهل بیت (ع) به نمایش گذاشته شود.

