به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، مراسم عزاداری و سوگواری با حضور اقشار مختلف مردم در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام منتشرشده، این مراسم همراه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امام سید علی خامنه‌ای (ره) برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌های شاخص مذهبی در سطح شهر به شمار می‌رود.

این دسته عزاداری روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در آن به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

محل آغاز این مراسم میدان انقلاب اسلامی اعلام شده و مسیر حرکت به سمت مسجد جامع در نظر گرفته شده است.

پیش‌بینی می‌شود این مراسم با حضور گسترده شهروندان و هیئات مذهبی برگزار شده و جلوه‌ای از ارادت مردم به اهل بیت (ع) به نمایش گذاشته شود.