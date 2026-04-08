واژگونی پراید دو عضو یک خانواده را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی صبح چهارشنبه اظهار داشت: یک دستگاه پراید ایران ۹۱ که از اردبیل به سمت تهران در حرکت بود، در کیلومتر ۴۱ آزادراه قزوین-زنجان، محدوده پل دولتآباد، به دلیل خستگی و خوابآلودگی راننده از مسیر منحرف و واژگون میشود.
وی افزود: در این حادثه، متأسفانه یک پسر بچه یک سال و نیمه و یک جوان ۲۳ ساله در دم جان خود را از دست دادند. راننده و سرنشین دیگر نیز مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس پلیس راه استان قزوین علت اصلی حادثه را رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی اعلام کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد پیش از آنکه چشمها به خواب برود، مغز به خواب میرود و در این حالت، راننده ممکن است خطر را ببیند اما قادر به واکنش مناسب نیست.
تقیخانی با تأکید بر اینکه باورهای غلطی مانند زیاد کردن صدای ضبط، نوشیدن چای، پایین آوردن شیشه خودرو یا صحبت با سرنشین جلوی خستگی را نمیگیرد، خاطرنشان کرد: تنها راهکار مؤثر برای رفع خستگی و خوابآلودگی، توقف در محل امن و ترجیحاً مجتمعهای خدمات رفاهی و استراحت کوتاهمدت است.
وی از تمام رانندگان خواست در صورت احساس خستگی و خوابآلودگی، هرچه سریعتر در حاشیه امن توقف کرده و حتی برای دقایقی استراحت کنند.
