۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

موشک‌های صورتی؛ رازی که هیچ جنایتکاری نمی‌فهمد! 

قمارباز هنوز خیلی مانده تا بفهمی تفاوت «غیرت» و «خشونت» چیست. فعلاً چشم به آسمان بدوز که موشک‌های صورتی در آسمان هستند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: تو می‌خواستی این‌طور باشد؛ دوست داشتی مردان ما را لابه‌لای تاریخ و تعصبات بدوی پیدا کنی. تصویر محبوب تو از یک نظامیِ ایرانی، مردی بود غریبه با لبخند، بیگانه با خانه، و خشک مثل پوتین‌هایش. می‌دانم ترامپ! تو سال‌ها با این توهم برای ما نقشه کشیدی. حتی امشب که با اکراه اعتراف کردی «جنگجویی به سرسختی ایرانی‌ها ندیده‌ای»، باز هم در خیال خودت داشتی از یک ماشین کشتار بی‌روح حرف می‌زدی.

اما تو هیچ‌وقت از «شکاف بین لبخند و شلیک» ما سر در نیاوردی. سربازان تو، نظامیان روانی مدال‌داری هستند که گفته بودی با کشتن انسان‌ها تفریح می‌کنند؛ اما مردان ما هندسه‌ی عجیبی دارند؛ ایستاده بر مرزِ «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» و «رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ».

بگذار یک صحنه را برایت ترسیم کنم که محاسبات جنایتکارانه‌ی تو را از کار می‌اندازد: تصور کن دختری کوچک، رو به قاب دوربین، با شیطنتی که فقط در سایه‌ی امنیت وطن جوانه می‌زند، به فرمانده‌ی نقطه‌زن هوافضای ما بگوید: «سدمجید نقطه‌زن! با موشک صورتی تل‌آویو رو شخم بزن!» و فردا شب،تو در رادارهایت تصویر واقعی کابوس را ببینی؛ موشکی که هم «نقطه‌زن» است، هم مقتدر، و هم به حرمت آن لبخند، «صورتی» شده است. این یعنی ما برای عشق، ناموس و وطن می‌جنگیم، نه برای غریزه.

درک این ظرافت برای تو سخت است. تو از جهانی می‌آیی که در آن «دختران نوباوه» کالا هستند و در لجن‌زارهای جزایری مثل «اپستین»، قربانی هوس گرگ‌هایی چون تو می‌شوند. تفاوت ما در همین است: فرمانده‌ی ما برای برآوردن آرزوی فانتزی یک دختر هم‌وطن، «موشک صورتی» بر سر پایگاه‌های تو فرود می‌آورد و تو حتی نمی‌توانی تصور کنی که می‌شود هم جنگاور بود و هم مهربان.

هنوز خیلی مانده تا بفهمی تفاوت «غیرت» و «خشونت» چیست. فعلاً چشم به آسمان بدوز که موشک‌های صورتی دیگری در راهند!

کد مطلب 6795114

    نظرات

    • حسین IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      20 7
      پاسخ
      عالی
    • عباس اردستاتی IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      26 9
      پاسخ
      ممنونم نیروهای مقتدر ومهربان هوافضا
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      20 5
      پاسخ
      درود بر نویسنده متن
    • سینا IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      17 6
      پاسخ
      عالی بود خداوندا از عمر وطن فروشان و دشمنان ایران اسلامی کم کن و به نیروهای هوا فضا و همه اونایی که از کشور دفاع میکنن اضافه کن.
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      9 2
      پاسخ
      عالی عالی..خدا حفظ کنه برای ما سردار موسوی و بقیه سرداران و سربازان عزیزمون رو..به خدا که بهترین فرماندهان دنیا نصیب ما شده کاش قدرشونو بیشتر بدونیم
    • علیرضا IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      7 2
      پاسخ
      احسنت
    • احمد IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بسیارعالی وشگفت انگیز!.دنیا بایدازایرانی درس شجاعت وایستادگی واخلاق وعطوفت ومهربانی بیاموزد.موشک صورتی نمادشجاعت وعطوفت است،نمادانسان بودن وانسان ماندن است.نمادجنگیدن برای حفظ آرمانهای انسانی واخلاقی ست.جلادان بی وجدان تاریخ وهمانهایی که وحشیانه ازنابودی تمدنها برای رسیدن به اهداف شیطانی شان دم میزنند، بیایند درمکتب ایران و ایرانی درس انسانیت ومبارزه بیاموزند.
    • یک دختر صورتی پوش IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب نوشته بودید. باور کنید همون موشک صورتی کار جنگ رو تمام کرد و ترامپ رو به زانو درآورد
    • IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      عالی بود و نابودگر دشمن خبیث درود بر حافظان ایران عزیز
    • مجتبی IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      الهی من قربون همه وطن دوستا برم.دست همتونو میبوسم که نشان دهنده غیرت ایرانی بودید.
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درود خدا بر شما سپاهیان ارتشیان سلحشور خدا پشت پناهتون

