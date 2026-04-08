به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، در پستی در یکی از شبکههای اجتماعی با بیان اینکه «ایران مظلوم مقتدر قبل از التماس آتشبس توسط دشمن هم پیروز میدان بود»، بر لزوم حفظ آمادگی رزمندگان و حضور مردم در صحنه تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه «دستگاه دیپلماسی باید از ملتی خواستارِ انتقام و تنبیه_متجاوز نمایندگی کند»، اخراج آمریکا از منطقه را به عنوان مقدمهای برای ازاله رژیم صهیونیستی، از شرایط اصلی هرگونه توافقی برشمرد.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها در پایان خاطرنشان کرد که در هر صحنه، با بیاعتمادی با دشمن عهدشکن و رسانههایش مواجه هستیم.
