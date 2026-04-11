تمدید بهار در جغرافیای پیروزی؛چرا دید و بازدید نوروزی باید آغاز شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ است؛ روزی که در تقویم رسمی شاید روزهای نخستین بهار سپری شده باشد، اما در تقویم حماسه و مقاومت ملت ایران، گویی نخستین روزهای عید و شادباش آغاز گشته است.

امسال، فروردین برای ایرانیان نه با بوی شکوفه‌های گیلاس، بلکه با بوی باروت و غرش موشک‌های دفاعی در برابر تهاجم وحشیانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی آغاز شد. ۱۳ روز نخست سال که به طور سنتی زمان فراغت و بازگشت به آغوش خانواده بود، امسال به «جهاد کبیر» تبدیل شد.

ملت ایران، در حالی که داغ سنگین شهادت رهبر شهید خود، آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای، زنان و مردان و کودکان بیگناه بویژه شهدای مدرسه میناب و فرماندهان ارشد و مسئولان سیاسی را بر سینه داشت، به جای نشستن پای سفره‌های هفت‌سین، در صفوف فشرده دفاع و پشتیبانی از جبهه‌ها قرار گرفت. اکنون که غبار نبردهای سنگین فرو نشسته و پیروزی قاطع نظامی ایران بر دشمن تحمیل شده است، این سوال مطرح می‌شود: آیا عید به پایان رسیده یا تازه آغاز شده است؟

از سنگر جهاد تا سفره صله‌رحم

در دهه اول و دوم فروردین، ملت ایران مصداق عینی «مجاهدان فی‌سبیل‌الله» بودند. تهاجم همه جانبه دشمن و شرایط خطیر جنگی، مجال چندانی برای دید و بازدیدهای عدید باقی نگذاشته بود. تمرکز ملی بر دفع تجاوز و حفظ کیان کشور بود. اما اکنون که در سایه خون شهدا و درایت نیروهای مسلح، دشمن عقب رانده شده و شروط ایران در توافقات نظامی پذیرفته شده است، جامعه نیازمند یک بازسازی روانی و عاطفی است.

سنت «صله‌رحم» که در اسلام بر آن تاکید فراوان شده، در این مقطع زمانی نه یک امر تفننی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تثبیت پیروزی است. مردمی که هفته‌ها در اضطراب جنگ و سوگ رهبری فقید بودند، اکنون نیاز دارند تا در کنار یکدیگر، این پیروزی بزرگ را جشن بگیرند و روحیه خود را برای نبردهای احتمالی در عرصه دیپلماسی بازیابی کنند.

تبیین راهبردی پیام آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، دقیقاً با نگاه به همین پیوستگی «عزا، جهاد و پیروزی» تنظیم شده بود. ایشان با درک عمیق از قلوب داغدار خانواده‌های شهدا و عامه مردم، مسیری سبز را پیش پای ملت گشودند. تاکید ایشان بر اینکه «بنده به عنوان یک شهروند ساده که چند شهید در اطراف خود دارم، از ازدواج جوانان و شادی مردم خوشحال می‌شوم»، در واقع مجوزی شرعی و اخلاقی برای عبور از بن‌بست اندوه محض بود. ایشان به درستی اشاره کردند که دید و بازدیدهای معمول ایام عید باید با قوت انجام شود، اما با یک تبصره اخلاقی مهم: «حفظ احترام به بازماندگان شهدا». این توصیه بدین معناست که ما نوروز را از تقویم زمانی (۱ تا ۱۳ فروردین) به تقویم پیروزی (از ۲۲ فروردین به بعد) منتقل می‌کنیم تا حقی از سنت‌های دینی و ملی ضایع نشود.

نوروز پیروزی؛ پاسداشت خون‌های ریخته شده

برخی ممکن است تصور کنند که با گذشت ۲۰ روز از بهار، دیگر زمان دید و بازدید گذشته است. اما واقعیت این است که «نوروز واقعی» روزی است که در آن ستمگر عقب رانده شود. اکنون که ۴۰ روز عزای عمومی برای رهبر شهید سپری شده و تقارن آن با پیروزی نظامی ایران در جبهه‌ها حاصل گشته، دید و بازدیدهای عید باید به عنوان «جشن پیروزی» رونق بگیرد. صله‌رحم در این برهه، به معنای مرور حماسه‌ها در دید وبازدیدهای خانوادگی است. هر خانه باید به سنگری برای تقویت روایت پیروزی تبدیل شود. این نشست‌ها، اضطراب‌های ناشی از دوران جنگ را شسته و جای خود را به آرامش روحی و تمدد اعصاب می‌دهد که لازمه مقاومت بلندمدت است.

بیانیه شورای عالی امنیت ملی و ضرورت حضور میدانی

شورای عالی امنیت ملی در پی آتش‌بس دو هفته‌ای و پیروزی‌های اخیر، بر یک نکته حیاتی تاکید کرده است: «حفظ وحدت کامل ملی و تداوم جشن‌های پیروزی با قدرت». این بیانیه نشان می‌دهد که حضور مردم در صحنه، تنها محدود به حضور نظامی یا اقتصادی نیست؛ بلکه حضور اجتماعی و نشاط ملی نیز بخشی از پازل قدرت ایران است. دشمنی که در میدان نظامی شکست خورده، اکنون چشم به فضای داخلی ایران دوخته است تا نشانه‌های خستگی، افسردگی و گسست را بیابد. رونق گرفتن دید و بازدیدهای عید در این ایام (پس از پایان نبرد مستقیم)، پیامی قاطع به اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو صادر می‌کند: «ملت ایران نه تنها فرسوده نشده، بلکه تازه بهار پیروزی خود را آغاز کرده است».

محله‌محوری در تکریم شهدا

برای آنکه این دید و بازدیدها با فضای معنوی جامعه و حرمت خون شهدا تضاد پیدا نکند، راهکار رهبری معظم انقلاب یعنی «آغاز دیدارها از منازل شهدا» بهترین الگوست. مردم هر محله می‌توانند با هماهنگی مساجد و پایگاه‌ها، ابتدا به دیدار خانواده شهدای همان محل بروند. این کار، غم این خانواده‌ها را در شادی ملی ذوب می‌کند و به دید و بازدیدهای عید، غنای ارزشی می‌بخشد. نوعروسان و نودامادهایی که در ایام جنگ مراسم خود را به تعویق انداخته بودند، اکنون با دعای خیر ملت و رهبری، زندگی خود را آغاز می‌کنند و این خود بزرگترین ضربه به پیکره ناامیدی است که دشمن ترویج می‌کند.

تمدد اعصاب؛ سوخت ماشین دیپلماسی

ما در مرحله حساس «پیروزی در عرصه دیپلماسی» قرار داریم. پیروزی نظامی زمانی به دستاوردهای پایدار سیاسی تبدیل می‌شود که بدنه جامعه با صلابت پشت سر مسئولان ایستاده باشد. مردمی که به دیدار یکدیگر می‌روند، از احوال هم باخبر می‌شوند و گره‌های معیشتی و روانی یکدیگر را باز می‌کنند، جامعه‌ای نفوذناپذیر می‌سازند. این هم‌نشینی‌ها باعث افزایش «تاب‌آوری ملی» می‌شود. دید و بازدیدهای عید در نیمه دوم فروردین ماه، در واقع یک تجدید قوای عمومی است برای آنکه مردم بتوانند با قدرت حضور شبانه خود را در صحنه میدان های مقاومت شهری حفظ کنند تا زمانی که تمام بندهای توافق‌نامه به دشمن تحمیل شود.

نوروز ۱۴۰۵ در تاریخ ایران به عنوان «طولانی‌ترین و حماسی‌ترین نوروز» ثبت خواهد شد. عیدی که با ایثار آغاز شد و با پیروزی تداوم یافت. اگرچه تقویم ورق خورده است، اما روح بهار که همانا تحول و نو شدن است، اکنون در رگ‌های ملت ایران جریان دارد. ما موظفیم سنت صله‌رحم را با قوت و حرارت، حتی در این روزهای پس از تعطیلات رسمی، احیا کنیم. این دیدارها، لبیک به فراخوان رهبر معظم انقلاب و پاسداشتی عملی برای خون رهبر شهید و همه ایثارگرانی است که با نثار جان خود، امنیت این مرز و بوم را تضمین کردند تا امروز ما بتوانیم در کمال عزت و پیروزی، گرد هم آییم. نوروز ما از امروز آغاز شده است؛ نوری که از افق پیروزی بر شب تهاجم دشمن تابیده است.