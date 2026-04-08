به گزارش خبرنگار مهر، ویژهبرنامه فرهنگی هنری «میراث خون» به مناسبت اربعین شهادت حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای (قدس سره) و گرامیداشت شهدای دانشآموز میناب در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
در این برنامه که با هدف پاسداشت مقام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تدارک دیده شده، مجموعهای از برنامههای هنری و فرهنگی برای علاقهمندان پیشبینی شده است.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، افتتاح نمایشگاه آثار هنری، اجرای نینوازی، زندهنویسی خوشنویسی، نقاشی و اجرای نقالی حماسی از جمله بخشهای مختلف این برنامه خواهد بود.
این ویژهبرنامه روز چهارشنبه ۱۹ فروردینماه از ساعت ۱۶ برگزار میشود و هنرمندان حوزههای مختلف در آن به اجرای برنامه میپردازند.
مراسم «میراث خون» در میدان غدیر کرمانشاه و در محل مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی برگزار خواهد شد و حضور عموم مردم در این برنامه آزاد است.
