  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

پیش‌بینی بارش پراکنده و رگباری باران در لرستان

پیش‌بینی بارش پراکنده و رگباری باران در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از بارش پراکنده و رگباری باران در این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز چهارشنبه و تا ساعاتی از روز پنجشنبه جو استان تحت‌تأثیر فعالیت یک سامانه بارشی ضعیف است که به‌تدریج علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، برای اغلب نقاط استان بارش پراکنده و رگباری باران گاهی رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ و احتمال نفوذ گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی، عنوان کرد: لذا مطابق با هشدار سطح زرد صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، احتمال ایجاد رواناب، خطر اصابت صاعقه، کاهش میدان دید افقی و... همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای جمعه و شنبه جو منطقه نسبتاً آرام است و رشد ابر و وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را خواهند داشت.

کد مطلب 6795147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها