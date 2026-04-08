بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز چهارشنبه و تا ساعاتی از روز پنجشنبه جو استان تحت‌تأثیر فعالیت یک سامانه بارشی ضعیف است که به‌تدریج علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، برای اغلب نقاط استان بارش پراکنده و رگباری باران گاهی رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ و احتمال نفوذ گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی، عنوان کرد: لذا مطابق با هشدار سطح زرد صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، احتمال ایجاد رواناب، خطر اصابت صاعقه، کاهش میدان دید افقی و... همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای جمعه و شنبه جو منطقه نسبتاً آرام است و رشد ابر و وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را خواهند داشت.