۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

۷۲۰ هزار جوجه ریزی در مرغ داری های بستک انجام شد

۷۲۰ هزار جوجه ریزی در مرغ داری های بستک انجام شد

بستک-رئیس اداره جهاد کشاورزی بستک گفت: مرغ داران بستکی از آغاز جنگ تا کنون ۷۲۰ هزار جوجه ریزی را انجام داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر،سعدالله رحمانی اظهار کرد: شهرستان بستک، با وجود چالش‌های ناشی از شرایط جنگی، شاهد پایداری در تولید گوشت مرغ است. در حال حاضر، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه جوجه مرغ در سالن‌های پرورش این شهرستان با سنین مختلف در دست تولید قرار دارند.

وی افزود: از این تعداد، ۷۲۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی از زمان آغاز جنگ تحمیلی تاکنون انجام شده است که نشان‌دهنده عزم جدی فعالان این حوزه و حمایت‌های جهاد کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی در شرایط دشوار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک، در این خصوص اظهار داشت: با وجود تمامی محدودیت‌ها و شرایط خاص حاکم، ما در شهرستان بستک، با تلاش شبانه‌روزی همکاران و مرغداران عزیز، توانسته‌ایم روند تولید و جوجه‌ریزی را با قوت ادامه دهیم. این میزان تولید، گامی مهم در جهت تضمین خودکفایی و امنیت غذایی منطقه و استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تولید پایدار مرغ در بستک، نه تنها نیازهای منطقه را تأمین می‌کند، بلکه نشان‌دهنده توانمندی و انعطاف‌پذیری بخش کشاورزی ما در مواجهه با بحران‌هاست.

کد مطلب 6795221

