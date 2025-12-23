نام نویسی مراسم معنوی اعتکاف در کیش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید انتظاریان با اشاره به اینکه نامنویسی مراسم معنوی اعتکاف ماه رجب تا پنجم دی ادامه دارد، گفت: امسال اعتکاف در گروههای دانشآموزی دختر و پسر، بزرگسالان بانوان و آقایان، دانشجویی و اساتید و مادر و فرزند زیر سه سال برگزار خواهد شد.
دبیر ستاد اعتکاف کیش، گفت: مراسم معنوی اعتکاف دانشآموزی دختران در مصلی کیش، بانوان بزرگسال در مسجد خاتمالانبیاء (ص)، دانشآموزی پسران در مسجد امام حسن مجتبی (ع) و آقایان بزرگسال در مسجد حضرت زینب (س) برگزار میشود.
مجید انتظاریان، نام نویسی در مراسم اعتکاف را مجازی توصیه کرد و گفت: اطلاعرسانی در فضای مجازی، گروههای شهری و تبلیغات شهری انجام شده و متقاضیان میتوانند با پیوند ستاد اعتکاف نام نویسی کنند.
او افزود: متقاضیان میتوانند با حضور در مساجد خاتمالانبیاء (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و دفتر فرهنگی نهاد امامت جمعه کیش واقع در مصلی کیش در این مراسم معنوی نام نویسی کنند.
او گفت: خادمان اعتکاف پس از ساماندهی و آموزش، در برگزاری مراسم به معتکفان خدماترسانی میکنند.پیوند نام نویسی خادمان افتخاری، چهارم و پنجم دی در سامانه فعال خواهد شد.
دبیر ستاد اعتکاف کیش با اشاره به مشارکت خیران برای برگزاری این مراسم معنوی، گفت: خیران برای کمک و اهدای نذورات و اطعام معتکفان میتوانند به معاونت فرهنگی اجتماعی دفتر نهاد امامت جمعه کیش واقع در مصلی کیش مراجعه کنند.
