به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ما هیچ گاه شاهد چنین فاجعه سیاسی نبوده ایم. تل آویو حتی در تصمیم گیری های مربوط به امنیت ما حضور نداشته است.

وی افزود: ارتش ما هر آنچه که از آن خواسته بودند انجام داد اما نتانیاهو از لحاظ سیاسی و راهبردی شکست خورد و هیچ کدام از اهداف جنگ محقق نشد.

لاپید تصریح کرد: سال ها طول می کشد این لطمه سیاسی و راهبردی که نتانیاهو با قلدری و اهمال کاری اش باعث شده جبران شود.

پیشتر نیز رسانه های عبری زبان از توافق حاصل شده میان آمریکا و ایران برای آتش بس در منطقه انتقاد کرده بودند.