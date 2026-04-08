۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۸

لاپید: هیچ‌گاه شاهد چنین فاجعه سیاسی نبوده‌ایم؛ نتانیاهو شکست خورد

رئیس جریان معارض به شکست راهبردی و سیاسی رژیم صهیونیستی مقابل ایران اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ما هیچ گاه شاهد چنین فاجعه سیاسی نبوده ایم. تل آویو حتی در تصمیم گیری های مربوط به امنیت ما حضور نداشته است.

وی افزود: ارتش ما هر آنچه که از آن خواسته بودند انجام داد اما نتانیاهو از لحاظ سیاسی و راهبردی شکست خورد و هیچ کدام از اهداف جنگ محقق نشد.

لاپید تصریح کرد: سال ها طول می کشد این لطمه سیاسی و راهبردی که نتانیاهو با قلدری و اهمال کاری اش باعث شده جبران شود.

پیشتر نیز رسانه های عبری زبان از توافق حاصل شده میان آمریکا و ایران برای آتش بس در منطقه انتقاد کرده بودند.

    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      صهیونیستها باید بدانند که بر گزیده خدا نیستند بلکه دشمنان خدا وبشریتانند
    • علی IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      دمتون گرم که انقدر زرنگ هستید

