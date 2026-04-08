مردم در ۴۰ روز مقاومت معجزه ایستادگی را دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت پیروزی ملت قهرمان ایران بر دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی پیامی را صادر کرد.

در این پیام آمده است: بار دیگر وعده‌ی نصرت و یاری خداوند فرارسید و ملت بزرگ ایران بر دو ارتش مستکبر مدعی در منطقه و جهان پیروز شدند. مردم غیور کشورمان در کنار نیروهای مسلّح دلاور، در این چهل روز دفاع مقدس، معجزه ایستادگی و استقامت در راه حق علیه متجاوزان را به رخ مردم جهان و منطقه کشیدند و حقّانیت این وعده‌ی الهی را به دنیا ثابت کردند که پاداش ایمان و استقامت همانا فتح و نصرت است.

دشمن آمریکایی-صهیونی با حماقت و رذالتی همیشگی پنداشته بود که با به شهادت رساندن امام و رهبر شهید و فرماندهان و مسئولان ارشد نظام، ستون خیمه‌ انقلاب را از میان برداشته است، ولی غافل بود که آن ستون مقدّس قائم به افراد نیست. جهانیان دیدند که «گر پدر نیست تفنگ پدری هست هنوز» و پرچم به دست خلف صالح و شایسته‌ای از همان تبار شریف و رشید افتاد، خیابان و میدان زیر آن لوا بپا خاستند و دست پلید متجاوزان به این آب و خاک مقدس را کوتاه کردند.

دشمن آمریکایی- صهیونی، با کنار زدن نقاب‌های متمدنانه و حقوق بشری، دست به خون پاک مردم بیگناه آلود و در اولین گام ننگ کشتار کودکان معصوم دبستان شجره‌ی طیبه‌ی میناب را به جان خرید. پس از شکست در میدان، زیرساخت‌های فرهنگی و علمی و صنعتی را هدف قرار داد که خود اعترافی دیگر به شکست بود. سرانجام، دشمن از همه‌ی اهداف خود ناکام ماند، بلکه هیچ نقطه‌ای در سرزمین‌های اشغالی از بارش موشک‌ها و پهبادهای ایران و جبهه‌ی مقاومت در امان نماند. چرت کشورهای عرب منطقه نیز گسیخت و دانستند امنیت خریدنی نیست ساختنی است. دشمن آمریکایی- صهیونی هم فهمید که بیشه‌ی شیران جولانگاه موش‌های شب‌زده نیست و برای جمع‌آوری بی‌فایده‌ی آبروی ریخته‌اش پا به فرار گذاشت.

بسیاری از زیرساخت‌های آسیب‌دیده از حملات ددشمنانه‌ی دشمن آمریکایی- صهیونی، نظیر مؤسسه‌ی انستیتو پاستور ایران، علاوه بر ارزش تاریخی، از موقوفات ارزشمند و پرخیر و برکت کشور به شمار می‌روند و دشمن نشان داد که خوی تجاوز و وحشیگری‌اش حد و مرزی نمی‌شناسد و پاک‌ترین و مصلحانه‌ترین اماکن کشور را نشانه می‌رود. هرچند، به‌زودی همه‌ی این تأسیسات، به یاری خدا و به برکت خون شهیدان و با عزم بلند مردم نیکوکار و خیراندیش، بازسازی خواهد شد، داغ ننگ و روسیاهی بر پیشانی متجاوز باقی خواهد ماند.

بدینوسیله، پیروزی جبهه‌ی حق علیه باطل در دفاع مقدس اخیر را به محضر حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظّم رهبری، نیروهای مسلح و ملت رشید ایران تبریک و تهینت عرض نموده، بر دست و بازوی جان برکفان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، مسئولان لشکری و کشوری، و مردم غیرتمند و سلحشور حاضر در صحنه و خیابان بوسه می‌زنم، و به‌خصوص از خدمات و زحمات همکاران عزیزم در سازمان اوقاف و امور خیریه که با حضور شبانه‌روزی در قالب طرح گسترده‌ «آرامش بهاری» در امر خدمتگزاری و خدمت‌رسانی به ملت شریف ایران در بقاع متبرکه و امامزادگان واجب‌التعظیم سراسر کشور سعی بلیغ نمودند، تقدیر و تشکر می‌کنم. إِنَّ الّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقامُواْ فَلا خَوفٌ عَلَیهِم وَلا هُم یحزَنُونَ.