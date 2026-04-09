۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

خروش مردم گرگان در چهلم «رهبر شهید»

خروش مردم گرگان در چهلم «رهبر شهید»

گرگان-همزمان با چهلم «رهبر شهید»، مراسم باشکوه دسته‌روی با حضور گسترده مردم گرگان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین دسته‌روی چهلم «رهبر شهید» صبح پنجشنبه با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم در گرگان آغاز شد. در این مراسم، عزاداران با تجمع در میدان شهرداری، حرکت خود را به سمت مزار شهدای امامزاده عبدالله آغاز کرده و با نوای مرثیه و شعارهای حماسی، فضای شهر را عطرآگین کردند.

حضور خانواده‌های شهدا، جوانان، بانوان و گروه‌های مختلف مردمی در این آیین، جلوه‌ای از همبستگی و وفاداری به ارزش‌های انقلاب و خون شهدا را به نمایش گذاشته است. شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکاردهایی، بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در مسیر آرمان‌های آنان تأکید دارند.

این مراسم در حالی برگزار می‌شود که فضای معنوی و حماسی خاصی در سطح شهر حاکم شده و مسیر حرکت دسته‌های عزاداری با استقبال مردم همراه است. عزاداران پس از طی مسیر، با حضور در مزار شهدای امامزاده عبدالله، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، بار دیگر با آرمان‌های «رهبر شهید» و شهدای انقلاب تجدید عهد خواهند کرد.

برگزاری این آیین، نمادی از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت و تأکیدی بر استمرار راهی است که شهدا برای عزت و استقلال کشور ترسیم کرده‌اند.

