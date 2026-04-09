خروش مردم گرگان در چهلم «رهبر شهید»

به گزارش خبرنگار مهر، آیین دستهروی چهلم «رهبر شهید» صبح پنجشنبه با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم در گرگان آغاز شد. در این مراسم، عزاداران با تجمع در میدان شهرداری، حرکت خود را به سمت مزار شهدای امامزاده عبدالله آغاز کرده و با نوای مرثیه و شعارهای حماسی، فضای شهر را عطرآگین کردند.
حضور خانوادههای شهدا، جوانان، بانوان و گروههای مختلف مردمی در این آیین، جلوهای از همبستگی و وفاداری به ارزشهای انقلاب و خون شهدا را به نمایش گذاشته است. شرکتکنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچمها و پلاکاردهایی، بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در مسیر آرمانهای آنان تأکید دارند.
این مراسم در حالی برگزار میشود که فضای معنوی و حماسی خاصی در سطح شهر حاکم شده و مسیر حرکت دستههای عزاداری با استقبال مردم همراه است. عزاداران پس از طی مسیر، با حضور در مزار شهدای امامزاده عبدالله، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، بار دیگر با آرمانهای «رهبر شهید» و شهدای انقلاب تجدید عهد خواهند کرد.
برگزاری این آیین، نمادی از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت و تأکیدی بر استمرار راهی است که شهدا برای عزت و استقلال کشور ترسیم کردهاند.
نظر شما