۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

رشد چشمگیر اهدای خون بانوان و اهداکنندگان بار اولی در کشور

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از افزایش بیش از ۶۳ درصدی اهدای خون توسط بار اولی‌ها و همچنین رشد بیش از ۷۹ درصدی اهدای خون در میان بانوان در پی آغاز جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، احمد قره‌باغیان روز چهارشنبه اظهار داشت: از روزهای آغازین جنگ، با برنامه‌ریزی های انجام شده، ما شاهد تغییرات قابل توجهی در آمار اهدای خون بوده‌ایم.

وی افزود: بیش از ۶۳ درصد از اهداکنندگان خون، بار اولی هستند که به این امر مهم اقدام کردند.

قره باغیان با ابراز خرسندی از حضور فعال بانوان در اهدای خون، تصریح کرد: همچنین برای نخستین بار، میزان اهدای خون در میان بانوان به بیش از ۷۹ درصد افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: هدف ما تبدیل اهداکنندگان بار اولی به اهداکنندگان مستمر است.

قره باغیان همچنین از برنامه‌های آینده سازمان برای افزایش مشارکت بانوان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا با فرهنگ‌سازی و برنامه‌های آموزشی، بانوان بیشتری را به این امر انسان‌دوستانه ترغیب کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون در پایان از اهداکنندگان، کارکنان و اصحاب رسانه به خاطر همکاری و پشتیبانی خوبشان قدردانی کرد.

کد مطلب 6795278
محمد رضازاده

