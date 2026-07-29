ظفرقندی: ذخایر خونی کشور در ایام جنگ کاهش نیافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، محمدرضا ظفرقندی روز چهارشنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری همزمان از ۴ مرکز اهدای خون که به صورت وبیناری و فیزیکی در ستاد مرکزی سازمان انتقال خون برگزار شد، حضور یافت.

وی در این مراسم، فرارسیدن ۵۲ امین سالگرد تاسیس سازمان انتقال خون ایران را تبریک گفت و افتتاح این مراکز جدید را یک خبر خوب و نویدبخش برای مردم دانست.

ظفرقندی به عملکرد درخشان این سازمان در روزهای جنگ اشاره کرد و افزود: با وجود تعداد بالای مجروحان و آسیب‌دیدگان، هرگز در تامین خون بیماران دچار مشکل نشدیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در آن مقطع حساس، ذخایر خونی کشور نه تنها کاهش نیافت، بلکه به بیش از دو برابر روزهای عادی رسید. این موفقیت کم‌نظیر مرهون همت کارکنان انتقال خون و همدلی اهداکنندگان است.

وی در ادامه از تلاش‌های اثربخش مدیرعامل و کارکنان این سازمان و همچنین ایثار شایسته مردم شریف ایران قدردانی کرد.



ظفرقندی در پایان خاطرنشان کرد: با تاسیس و توسعه مراکز جدید در شرق و غرب تهران، جایگزین‌های مناسبی برای مرکز جامع وصال ایجاد شده است. با این اقدام، دیگر نگرانی بابت تامین خون در بحران‌ها و سوانح احتمالی وجود نخواهد داشت.



احمد قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران نیز در مراسم افتتاح چهار مرکز جدید اهدای خون که در آستانه سالروز تاسیس این سازمان برگزار شد، از همراهی وزارت بهداشت، ایثار اهداکنندگان و تلاش کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.



وی با اشاره به نقش حیاتی مردم در بحران‌ها افزود: با حمایت بی‌دریغ هموطنان، در روزهای سخت هیچ مجروح و بیماری با کمبود خون مواجه نشده است و اهداکنندگان همیشه یک قدم از ما جلوتر بوده‌اند.



قره‌باغیان سلامت و کفایت خون را دو محور اصلی مأموریت سازمان دانست و به مردم اطمینان داد که با رعایت دقیق استانداردهای ملی، نیاز مراکز درمانی در هر شرایطی به طور کامل تامین خواهد شد.



وی درباره جزئیات پایگاه‌های جدید توضیح داد: دو مرکز پشتیبان در تهران (ستاد مرکزی و تهرانپارس) برای رفع نیاز شرق و غرب پایتخت و به عنوان جایگزین پدافندی مرکز وصال افتتاح شد.



این مقام مسئول ادامه داد: دو مرکز دیگر نیز برای تامین خون مورد نیاز استان‌های زنجان و مرکزی به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در پایان سخنان خود، از همراهی همیشگی اصحاب رسانه در شرایط سخت و بحرانی تشکر کرد.