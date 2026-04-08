مراسم چهلم شهدای جنگ رمضان در امامزاده جعفر دلبران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز شهادت رهبر شهید و جمعی از شهدای جنگ رمضان، صبح چهارشنبه با حضور مردم و مسئولان استانی و شهرستانی در امامزاده جعفر (علیه‌السلام) بخش دلبران برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، بر تداوم مسیر ایثار و فداکاری آنان تأکید کرد.

اجرای سرود انقلابی توسط دانش‌آموزان و مدیحه سرایی مداحان از برنامه‌های این مراسم بود.

در این مراسم یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان بخش دلبران شهید سجاد شهنوازلو، شهید علی صادقیان، شهید میلاد معظمی، شهید عباسعلی ملکی، شهید رامین زمانی، شهید محسن حسابی، شهید رمضان منتشلو، شهید علی منتشلو گرامی داشته شد.