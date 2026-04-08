به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، امروز مراسم سوگواری، سینهزنی دستههای عزاداری، محافل مداحی، ذکر مصیبت وتلاوت قرآن، در همه میادین اصلی، مساجد و بقاع متبرکه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار میشود.
از همه آحاد مردم و اقشار دعوت شده با حضوری حداکثری و کوبنده، صحنهای دیگر از حماسههای ماندگار را رقم زنند.
فردا پنجشنبه ۲۰ فروردین نیز مراسم با حضور مردم، هیئتهای مذهبی و عزاداری سنتی ساعت ۹ صبح در بوستان غدیر بندرعباس زیر پرچم برگزار میشود.
مراسم اربعین رهبر شهید، همزمان با سراسرکشور جمعه ۲۱ فروردین نیز در هرمزگان برگزار میشود.
این مراسم در بندرعباس ساعت ۱۰ صبح در مسجد جامع برگزار میشود.
