به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی آئین گرامیداشت اربعین شهادت رهبر معظم انقلاب و شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب واستان فارس، ضمن تقدیر ازبرگزاری برنامه‌ها وتجمعات شبانه ادارات آموزش وپرورش سراسر استان و خصوصا نواحی چهارگانه شیراز و حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان در حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب در این برنامه‌ها گفت: در شرایط کنونی تلاش برای حفظ و تقویت اتحاد مقدس شکل گرفته در جامعه باید استمرار یابد و حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان در مراسم‌های حماسی باید پر شورتر از قبل باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در خصوص تصمیم گرفته شده از سوی مسئولین نظام جمهوری اسلامی اضافه کرد: این تصمیم برای همه ما محترم و اطاعت از آن واجب است و ان‌شاءالله که این تصمیم به عزت و سربلندی جمهوری اسلامی بینجامد.

کلاری در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش شود تا اربعین شهادت امام امت و همچنین دانش‌آموزان میناب، استان فارس و سایر شهدای جنگ تحمیلی اخیر به بهترین شکل برگزار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین از برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز و معلم میناب درسراسر استان فارس خبرداد وگفت: این یادواره در شهر شیراز روز شنبه ۲۲ فروردین در محل حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) وراس ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.