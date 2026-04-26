۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

راه اندازی ۷۰۰ موکب فرهنگیان و دانش آموزان فارس طی جنگ رمضان

لامرد- مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به ضرورت وحدت در جامعه گفت: طی جنگ رمضان حدود ۷۰۰ موکب فرهنگیان و دانش آموزان در سطح استان با حضور گسترده این قشر فرهیخته راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری صبح یکشنبه در جمع فرهنگیان شهرستان لامرد با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر به ویژه رهبر شهید و همچنین با تبریک پیشاپیش هفته معلم، گفت: آموزش و پرورش دارای بنیه ای قوی و تاثیر گذار در سطح استان است و دانش آموزان فارس همواره در عرصه های مختلف علمی، ورزشی و ...، بسیار خوش درخشیده اند.

وی ادامه داد: «قرار آموزشی» معلمان طرح ارزشمندی است که به پویایی و نشاط آموزش ها در زمان جنگ کمک کرد که مورد تمجید رییس جمهور هم قرار گرفت طرحی که همه معلمان فارس برای اجرای آن تلاش کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: همه فرهنگیان از جمله مدیران، معاونان ، دبیران، در اجرای طرح قرار آموزشی تلاش می کنند و توانستند پویایی و نشاط آموزشی را در دانش آموزان استمرار بخشند.

کلاری گفت: ایران واحد، خط قرمز همه ایرانیان است و این ویژگی را باید با استفاده از ظرفیت دانش آموزان و معلمان تقویت کنیم و در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

وی ادامه داد: در ایام جنگ تحمیلی اخیر حدود ۷۰۰ موکب در سطح استان داریم که در اغلب آنها دانش آموزان و معلمان ما فعال هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به کمبود نیروهای خدماتی افزود: امسال تعدادی نیروی خدماتی در حال جذب هستند فرآیند آن رو به اتمام است به زودی اسامی پذیرفته شدگان نهایی به ادارات اعلام می شود.

کلاری گفت: جنگ بالاخره به اتمام می رسد اما اگر نسبت به وظایف خود اهمال کنیم و دانش آموز دچار آسیب روحی شود قطعاً این آسیب استمرار می یابد و قابل جبران نیست.

وی ادامه داد: دو چالشی که در حوزه تعلیم و تربیت با آن روبه رو هستیم اول در بخش برنامه ریزی درسی و دوم در ساختار متمرکز است باید آماده شرایط ناشی از عواقب جنگ هم باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: هر چند همه ما دلتنگ رفتارها و منش های شهدا هستیم اما آنچه مهم است رسالتی است که این شهدا بر عهده ما گذاشته اند.

