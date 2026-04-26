راه اندازی ۷۰۰ موکب فرهنگیان و دانش آموزان فارس طی جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری صبح یکشنبه در جمع فرهنگیان شهرستان لامرد با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر به ویژه رهبر شهید و همچنین با تبریک پیشاپیش هفته معلم، گفت: آموزش و پرورش دارای بنیه ای قوی و تاثیر گذار در سطح استان است و دانش آموزان فارس همواره در عرصه های مختلف علمی، ورزشی و ...، بسیار خوش درخشیده اند.

وی ادامه داد: «قرار آموزشی» معلمان طرح ارزشمندی است که به پویایی و نشاط آموزش ها در زمان جنگ کمک کرد که مورد تمجید رییس جمهور هم قرار گرفت طرحی که همه معلمان فارس برای اجرای آن تلاش کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: همه فرهنگیان از جمله مدیران، معاونان ، دبیران، در اجرای طرح قرار آموزشی تلاش می کنند و توانستند پویایی و نشاط آموزشی را در دانش آموزان استمرار بخشند.

کلاری گفت: ایران واحد، خط قرمز همه ایرانیان است و این ویژگی را باید با استفاده از ظرفیت دانش آموزان و معلمان تقویت کنیم و در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

وی ادامه داد: در ایام جنگ تحمیلی اخیر حدود ۷۰۰ موکب در سطح استان داریم که در اغلب آنها دانش آموزان و معلمان ما فعال هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به کمبود نیروهای خدماتی افزود: امسال تعدادی نیروی خدماتی در حال جذب هستند فرآیند آن رو به اتمام است به زودی اسامی پذیرفته شدگان نهایی به ادارات اعلام می شود.

کلاری گفت: جنگ بالاخره به اتمام می رسد اما اگر نسبت به وظایف خود اهمال کنیم و دانش آموز دچار آسیب روحی شود قطعاً این آسیب استمرار می یابد و قابل جبران نیست.

وی ادامه داد: دو چالشی که در حوزه تعلیم و تربیت با آن روبه رو هستیم اول در بخش برنامه ریزی درسی و دوم در ساختار متمرکز است باید آماده شرایط ناشی از عواقب جنگ هم باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: هر چند همه ما دلتنگ رفتارها و منش های شهدا هستیم اما آنچه مهم است رسالتی است که این شهدا بر عهده ما گذاشته اند.