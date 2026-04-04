به گزارش خبرگزاری مهر،محسن کلاری عصر شنبه در حاشیه سفر به لارستان که به منظور بررسی وضعیت آموزش مجازی دانش آموزان انجام شد، در منزل د۲ تن از شهیدان دانش آموز اهل سنت این شهر حضور یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در منزل شهیدان یوسف درودی؛ دانش‌آموز پایهٔ یازدهم رشته‌ کامپیوتر هنرستان فنی‌ و حرفه‌ای پسران حکمت و عامر صبوریان؛ دانش‌آموز پایهٔ هفتم دبیرستان سلمان فارسی هر ۲ اهل روستای کرمستج لارستان که اخیرا توسط رژیم صهیونیستی آمریکایی به شهادت رسیده بودند حضور یافت.

کلاری در این دیدارها ضمن ابلاغ پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش و استاندار فارس گفت: ایران کشور با سابقه تمدنی بالاست و هیچ‌ قدرتی نمی‌تواند این کشور را از پای در آورد.

وی افزود: همه ما در این کشور ایرانی هستیم و قوم و زبان و مذهب های متفاوت در این میهن همه در زیر یک‌ پرچم و کشور قرار دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به شهیدان دانش آموز این منطقه و استان فارس و مدرسه میناب گفت: دشمن با شهادت این دانش آموزان نشان داد که آنها در نهایت خباثت و خوی وحشی‌گری قرار دارند.

کلاری با اشاره به آیات قران مبنی بر مقام رفیع شهید و شهادت در دین مبین اسلام گفت: قطعا این دانش آموزان مظلوم ما جایگاه شان در بهشت برین خواهد بود.