رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فارس حمله به مراکز آموزشی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قائدی با صدور بیانیهای حملات دشمن آمریکایی صهیونی به دانشگاهها و مراکز علمی را محکوم کرد.
متن بیانیه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نصر من الله و فتح قریب
دانشگاهها، کانون تولید علم، پرورش اندیشه و بسترساز پیشرفت جوامع هستند و حمله نظامی به این مراکز علمی، تعرض به علم، آموزش، آزادی اندیشه و آینده ملتها است و بیتردید، ایجاد ناامنی در چنین مراکزی، نقض آشکار اصول انسانی، اخلاقی و حقوقی بوده و هیچگونه توجیهی برای آن قابل پذیرش نیست.
این حملات که نشان دهنده درماندگی و عجز از جنگی است که علیه کشورمان شروع کردند و همچنین ترس دشمن از رشد علمی جوانان غیور ایران اسلامی میباشد را به شدت محکوم میکنیم.
دشمنان ما خوب بدانند که با هیچ چیز نمیتوانند دانش بومی ما را از بین ببرند و با این عقده گشاییها و حملات ناجوانمردانه راه به جایی نخواهند برد.
این وقایع بار دیگر چهره واقعی دشمن را آشکار کرده و نشان میدهد که هدف گرفتن فضای علمی و آینده جوانان، حرکتی بیثمر و از روی استیصال است. باور داریم که جامعه علمی کشور با اتکا به تلاش و توان جوانان، مسیر خود را با جدیت تا فتح قله های علمی، ادامه خواهد داد و موانع، انگیزه آنان را کم نخواهد کرد.
این پیشرفت های علمی در جامعه دانشگاهی ما از میراثهای ماندگار قائد و امام شهید ما میباشد که همواره پیگیر سطوح علمی کشور بوده است. راه ایشان ادامه خواهد داشت و جهان شاهد فتح قلههای علمی، توسط ایران اسلامی، تحت رهبری حضرت آیتالله امام سیدمجتبی خامنهای خواهد بود.
با آرزوی توفیقات الهی
