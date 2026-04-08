به گزارش خبرگزاری مهر،اصغر جهانگیر، سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در یادداشتی این گونه نوشت: غم فقدان امام یک مصیبت بزرگ برای امت است. امتی که ۳۶ سال با امام حکیم خود زندگی کردند و با او دین و دانش خود را افزون نمودند و پای استقلال و اقتدار ایران ایستادند و راه عزت و شرف و مسیر پیشرفت و مقاومت را برگزیدند و در تمام بزنگاه‌های حساس و پرپیچ و خم، دشمنان را مایوس ساختند و آرزوهای آنها را لگدمال کردند.

امام شهید ما در دنیایی که مدعیان دموکراسی، آزادی و حقوق بشر انواع جنایت و خونریزی و غارت و تجاوز و نسل کشی راه انداختند و ابایی نداشتند که حقوق بین الملل را بمباران کنند و قانون جنگل را حاکم کنند؛ راه مقابله را قوی شدن می‌دانست و در ۳۶ سال زعامت او، ایران قوی رخ نمود و در جنگ رمضان، همه دیدند که قدرت و امنیت ایران، نه اجاره‌ای است و نه اجازه‌ای!

این مردم ۴۰ روز است در دل‌های خود غم بزرگی دارند ولی از سوگ بزرگ امام شهیدشان، حماسه غیرت و مقاومت ساختند و به میادین و خیابان‌ها آمدند و نشان دادند که ملت قوی ولو در میانه غم و سوگ هم مشت‌های گره کرده خود را بالا می‌برد و مرگ بر امریکا و اسرائیل سر می‌دهد.

دلتنگ امام شهیدمان هستیم، اما از این غم نخواهیم نشست و همچنان ایستاده‌ایم و با خلف صالح او پیمان بسته‌ایم تا آخر در مسیر عزت و اقتدار بمانیم.

نام خامنه‌ای بر بام ایران می‌درخشد و مردم با ایمانِ ایران، برای همیشه یاد او را در ذهن و جان خود حک کرده‌اند.

ایران در مکتب امام خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی و رسواکننده شیطان بزرگ امریکا و این درک راهبردی که همه بدبختی ملل ستمدیده از خوی استکباری و استعماری و استثماری و استبدادی امریکا است و در ادامه در مکتب امام خامنه‌ای شهید بدرستی آموخته است که با قدرت مردمی، دکترین مقاومت و با توکل بر خداوند متعال از هیچ قدرتی نهراسد و به مسیرعزت و پیشرفت و توسعه و سعادت خود ادامه بدهد.

به مراسم اربعین رهبرشهیدمان رسیده‌ایم و گویی این ملت یک چله تاریخی را سپری کرده‌اند و به بلوغی و مجاهدتی رسیده‌اند که تاریخ ساز شده‌اند و دنیا باید به این قدرت نوظهور جهانی احترام کند.