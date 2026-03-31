اعدام و توقیف اموال در انتظار خائنان و همکاران با دشمن متخاصم

به گزارش خبرگزاری مهر،اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در یک برنامه خبری در رابطه با توقیف اموال افرادی که با دشمن همکاری میکنند، با تسلیت دریابان تنگسیری گفت: بعد از اینکه مشخص شد نظام استکباری برای شکست نظام جمهوری اسلامی تلاشهای گستردهای را در داخل و خارج کشور در دستورکار قرار داده است، مجلس شورای اسلامی قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم را در مهرماه سال گذشته تصویب و جهت اجرا ابلاغ کرد.
وی افزود: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم مانند دولت آمریکا، هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و گروههای متخاصم به قصد به خطر انداختن امنیت و منافع ملی، مجازات توقیف کلیه اموال و اعدام را در پیش دارد.
جهانگیر بیان کرد: در ماده دیگر این قانون پیشبینی شده، هرگونه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی و گروهها و دولتهای متخاصم از جمله آمریکا، مجازات توقیف کلیه اموال و اعدام دارد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در قانون ۹ مادهای تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، ۳ موضوع جدید مطرح شده است، موضوع اول اقدامات عملیاتی است که شامل هرگونه اقدامات تروریستی، تخریب اماکن و اقداماتی که موجب کشتار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه میشود، که مجازات اعدام و توقیف اموال دارد.
جهانگیر گفت: در این قانون پیشبینی شده است که هرگونه فعالیت اطلاعاتی نیز مجازات اعدام و توقیف اموال در پیش دارد.
وی ادامه داد: همچنین کسانی که با انتشار اخبار کذب و فعالیتهای رسانهای رعب و وحشت ایجاد کنند و موجب تقویت دشمن شوند، به مجازاتهای درجه ۵ که شامل ۲ تا ۵ سال حبس میشود، محکوم میشوند که البته این مجازات مربوط به شرایط عادی است و این مجازاتها در زمان جنگ تا ۳ درجه تشدید میشود.
وی افزود: در همین راستا دادستانی کل کشور با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اقدامات گستردهای را در سراسر کشور برای شناسایی اموال افرادی که در خارج از کشور هستند و اطلاعات برای دشمن ارسال میکنند، اقدام کرده است. تاکنون ۲۰۰ کیفرخواست در همین زمینه صادر شده است که برخی پروندهها به دادگاه ارسال شده و تعدادی هم به زودی به دادگاه ارسال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با قاطعیت در اجرای احکام صادره بیان کرد: طبق تاکیدات رئیس قوه قضاییه، در این دوره هیچگونه اقماضی نسبت به افرادی که با دشمن همکاری میکنند، نمیشود و با هر فردی که با دشمن همکاری و همراهی کند، برخورد قانونی میشود و هیچگونه ارفاقی شامل وی نمیشود.
جهانگیر در مورد افرادی که با دشمن همکاری رسانهای میکنند، گفت: برای افرادی که با عکسبرداری یا فیلمبرداری به دشمن گرا میدهند به موجب قانون تشدید مجازات جاسوسی، مجازات جاسوسی که اعدام و مصادره کلیه اموال است، در نظر گرفته شده است زیرا زمانی که از محلهای آسیبدیده عکس گرفته میشود به دشمن گرا داده میشود که نقطه هدف قرار گرفته، درست بوده است، اینگونه اطلاعات دادن به دشمن همان همکاری اطلاعاتی با دشمن است که قانونگذار برای آن مجازات اعدام و توقیف کلیه اموال در نظر گرفته است.
وی تاکید کرد: به افرادی که فریب خوردهاند و یا غافل بودهاند و تحت تاثیر شبکههای خارجی مانند اینترنشنال قرار گرفتهاند، هشدار میدهیم که مراقب باشند در دام فریب این گروهها و جریانها نیفتند زیرا قانون جمهوری اسلامی در این خصوص با کسی شوخی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستانی کل کشور در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با کشف جرم است و همچنین در راستای دستورالعمل نظارتی پیگیری حقوق عامه و نظارت بر فعالیت ضابطان، بخشنامهای صادر کرده است که بندهای بسیار مهمی دارد، یکی از این بندها پیگیری مصوبات شورای تامین، هماهنگی کامل با استانها است که به دادستانها تاکید شده است.
وی گفت: در این بخشنامه به تهیه مستندات از نقاط آسیبدیده برای پیگیری حقوقی آسیبدیدگان به دادستانها تاکید شده است.
